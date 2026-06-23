박명수, '무한도전' 재결합 가능성 또 일축…"시즌2 절대 없다"

방송인 박명수가 '무한도전' 재결합 가능성에 대해 재차 선을 그었다.

22일 유튜브 채널 '하와수'에서는 박명수와 정준하가 긴급 라이브 방송을 진행했다.

이날 정준하는 최근 촬영 현장에서 만난 유재석의 반응을 전하며 말문을 열었다.

정준하는 "유재석씨가 '박명수가 왜 이렇게 쓸데없는 소리를 많이 하느냐. 재결합 이야기도 그렇고, 쓸데없는 소리 하지 말라고 좀 전해라'라고 말했다"고 했다.

박명수는 "유재석에게 나보고 직접 이야기하라고 해라. 내 마음대로 이야기할 거다. 앞으로도 그냥 막말할 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

정준하가 재결합에 대해 일말의 가능성을 열어두려 하자, 박명수는 "그냥 본인 생각이다. 시즌2는 절대 없다"라며 단호하게 말했다.

정준하는 "그냥 만약에 우리끼리 '무한도전' 시즌2를 하면 박명수는 안 할 거 같다"라고 말하자 박명수는 고개를 끄덕이며 "나는 절대로 안 한다. 나는 거꾸로 가는 사람이다"라고 말했다.

한편, 박명수는 최근 유튜브 채널 '신여성'에 출연해 재결합 가능성에 대해 "안 될 것 같다. 좋은 추억으로 생각해 줬으면 좋겠다"라고 말한 바 있다.

<뉴시스>