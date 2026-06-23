“서울 그늘 벗어나라”…경기아트센터, 최초의 공연예술 선순환 플랫폼 띄운다

26일부터 한 달간 ‘2026 G-아트 페스티벌’ 개최…창작·유통·시장 확산 겨냥

첫 공모에 227개 작품 몰려…비즈니스 미팅(GPAM) 통해 국내외 시장 개척

31개 시·군 무대 단일화…경기도당굿 재해석 등 21개 프로그램·42회 공연

경기도의 공연예술 생태계를 하나로 묶고 국내 예술 콘텐츠를 세계 무대로 확장하기 위한 초대형 선순환 플랫폼이 가동된다.

경기아트센터는 오는 26일부터 다음 달 31일까지 ‘2026 G-아트 페스티벌(G-ARTS FESTIVAL)’을 개최한다고 22일 밝혔다.

경기아트센터 무대에 오르는 호주 서커스단 ‘원 펠 스웁 서커스’의 ‘인 커먼’. 경기아트센터 제공

‘공연예술을 연결하고, 함께 모아, 더 넓은 세상으로’라는 슬로건을 내건 이번 축제는 김상회 사장 취임 이후 1년여간 공들여 준비한 경기도 최초의 광역형 공연예술 비즈니스·문화 향유 플랫폼이다.

단순한 일회성 축제를 넘어 발굴과 연결, 확산이라는 명확한 선순환 구조를 지향한다. 우선 도내 우수 공연예술 작품을 발굴하기 위해 올해 처음 도입된 ‘경기 공연예술어워즈’에는 연극·무용·음악 분야에서 무려 227개 작품이 몰려 뜨거운 관심을 입증했다. 치열한 실연 심사가 진행 중이며, 개막일인 26일 대상 1팀과 최우수상 5팀이 공개된다.

26~27일 양일간 열리는 ‘경기 공연예술 미팅(GPAM)’은 창작자와 국내외 바이어를 잇는 일종의 문화·예술 장터다. 예술단체와 공연장 간 1 대 1 지정 미팅, 작품 피칭 및 시사회, 라운드테이블 등이 마련된다. 특히 일본, 홍콩, 유럽, 호주 등 해외 공연예술 전문가들이 대거 참여해 서명식을 갖고, 경기도 공연예술의 국제 네트워크를 넓히는 교두보를 확보할 예정이다.

김상회 경기아트센터 사장(가운데)이 22일 오후 경기아트센터에서 기자간담회를 열고 ‘G-아트 페스티벌’을 소개하고 있다. 뉴시스

페스티벌의 백미인 본 공연은 경기아트센터를 비롯해 부천·파주·구리·안성·안산 등 도내 지역 공연장 6곳과 연계해 펼쳐진다. 내달 말까지 총 21개 프로그램이 42차례에 걸쳐 관객을 만난다. 경기도당굿을 현대적 서사로 풀어낸 경기도무용단의 춤 드라마 ‘귀귀내력’, 창단 30주년을 맞은 경기시나위오케스트라의 ‘음악극 백범 김구: 문화의 나라’ 등 굵직한 창작물은 물론, 호주 현대서커스 단체의 아시아 초연작 ‘인커먼(In Common)’, 영유아 공연 페스티벌까지 전 연령대를 아우르는 무대가 준비됐다.

김상회 경기아트센터 사장은 “이번 페스티벌은 경기아트센터가 독단적으로 이끄는 행사가 아니라 31개 시·군의 예술가와 공연장, 그리고 도민이 함께 만드는 상생의 장”이라며 “경기도의 3만여 예술가들이 서울의 그늘에서 벗어나 자립할 수 있는 지속 가능한 환경을 구축하고, 도민에게는 실질적인 문화 혜택을 돌려드리겠다”고 강조했다.