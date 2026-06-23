코스피, 약세 출발 후 반등 시도…코스닥은 하락 입력 : 2026-06-23 09:11 구글 네이버 유튜브 (서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 코스피가 22일 소폭 상승해 9,100대에서 마감했다. 이는 종가 기준 최고치다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 62.13포인트(0.69%) 오른 9,114.55로 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 97.99포인트(1.08%) 내린 8,954.43으로 출발한 후 등락을 거듭하다 상승 마감했다. 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 분주히 움직이고 있다. 2026.6.22 saba@yna.co.kr 코스피는 23일 약세 출발했지만 반등을 시도 중이다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 4분 현재 코스피는 전 거래일 대비 8.89포인트(0.10%) 상승한 9,123.44다. 지수는 전 거래일 대비 31.01포인트(0.34%) 내린 9,083.54로 시작해 반등했다. 같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 4.71포인트(0.49%) 내린 963.69다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 임은진 이슈 나우 더보기 효연 "소녀시대 '키싱유' 활동 괴로워… 사탕 다 부숴버리고 싶었다" 전원주, 은행에서 줄 서본 적 없어…지점장이 마중 나오는 재산은?