이랜드이츠 애슐리퀸즈, 고창군과 업무협약 체결… ‘멜론이 시작’

이랜드이츠가 운영하는 뷔페 ‘애슐리퀸즈’가 전북특별자치도 고창군과 손잡고 지역 농산물 판로 확대에 나선다. 그 첫 품목으로는 여름 제철을 맞은 고창 대표 특산물 ‘선운산 멜론’이 선정됐으며, 앞으로 다양한 고창 농산물로 협업을 넓혀갈 방침이다.

심덕섭 고창군수(왼쪽)와 황성윤 이랜드이츠 대표이사(오른쪽)가 22일 전북 고창군청 상황실에서 고창군과 ‘고창 농산물 유통 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 이랜드이츠 제공

23일 이랜드이츠는 전날 고창군청 상황실에서 고창군과 ‘고창 농산물 유통 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 황성윤 이랜드이츠 대표이사와 심덕섭 고창군수를 비롯해 양 기관 관계자와 선운산멜론작목반 등 지역 생산자단체가 참석했다.

이번 협약에 따라 고창군은 우수 농산물의 안정적 공급을 위한 생산관리 지원에 나서고, 이랜드이츠는 고창산 농산물을 활용한 애슐리퀸즈 메뉴 개발 및 판매를 추진한다. 양 기관은 또한 고창의 문화·관광자원을 함께 홍보하며 지역 상생을 위한 협력을 이어가기로 했다.

이랜드이츠는 여름 제철 선운산 멜론을 첫 메뉴로 선보인다. 이를 시작으로 향후 다양한 고창 농산물을 애슐리퀸즈 메뉴에 접목하는 방안을 고창군과 함께 검토해 나갈 계획이다. 이를 통해 지역 농가에는 안정적인 판로를, 고객에게는 제철 지역 농산물로 만든 메뉴를 제공한다는 구상이다.

심 고창군수는 “고창의 우수한 농산물이 전국에 자리한 애슐리퀸즈 매장을 통해 더 많은 소비자와 만날 수 있게 됐다”며 “군에서도 안정적인 생산관리를 적극 지원하고, 멜론을 시작으로 고창의 다양한 우수 농산물로 협력을 넓혀갈 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

황 대표이사는 “여름 제철을 맞은 고창 선운산 멜론을 애슐리퀸즈 고객에게 선보일 수 있게 되어 뜻깊다”며 “이번 협약을 시작으로 고창의 우수한 농산물을 전국 고객에게 알리고, 지역과 함께 성장하는 상생 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 이랜드이츠는 애슐리퀸즈, 자연별곡, 로운, 피자몰, 델리바이애슐리 등 브랜드를 운영하는 이랜드그룹의 외식 전문 기업이다. 대표 브랜드인 애슐리퀸즈는 전국 120여개 매장을 운영하는 국내 대표 뷔페형 패밀리 레스토랑이다.