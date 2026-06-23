대구대 IT융합학과, ‘중소기업 계약학과 성과평가’ 최우수

7년간 6회 최우수…‘5년 연속’ 전국 유일 기록

대구대학교는 학사과정인 IT융합학과가 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 주관한 ‘2025년 중소기업 계약학과 성과평가’에서 최우수(S등급) 평가를 받았다고 22일 밝혔다. 이로써 이 학과는 2019년부터 2025년까지 최근 7년간 총 6회 최우수 등급을 획득했다.

대구대 경산캠퍼스 전경

해당 성과에는 전국에서 유일한 ‘5년 연속 최우수 등급’ 기록이 포함돼 있어 중소기업 인재 양성 기관으로서의 역량을 객관적으로 인정받았다.

2012년 대구∙경북 지역 유일의 중소기업 계약학과(학사과정) 주관 대학으로 선정된 IT융합학과는 지역 산업 수요를 반영한 교과 및 비교과 프로그램을 운영해 왔다. 이번 성과평가에선 맞춤형 교육과정 운영, 높은 신입생 충원율과 학위취득률, 낮은 중도탈락비율 및 투명한 사업비 집행 등 학사 관리 전반에서 우수한 지표를 기록했다.

중소기업 계약학과는 근로자의 학위 취득을 지원해 선취업 후진학 문화를 확산하고, 핵심 인재의 장기 재직을 유도하는 제도다. 이 대학 IT융합학과는 직장인 학생들의 근무 환경을 고려해 경산캠퍼스에서 2년간 토요일 전일 수업으로 과정을 진행한다. 또한 학생들은 정부 지원 유형에 따라 등록금의 85%에서 최대 100%까지 지원받을 수 있다.

원희철 IT융합학과장은 “중소기업 재직자들이 현장 실무 역량을 갖춘 IT 전문가로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, IT융합학과 신입생(편입) 모집 공고는 11월에 진행될 예정이다.