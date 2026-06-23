교촌, 이화여대 조형예술대학에 장학금 기탁…미래 예술 인재 응원

가천대 등에도 장학금 기탁…사회공헌 지속

교촌에프앤비는 예술 인재들의 학업과 창작 활동 지원을 위해 장학금과 제품교환권 등 2000여만원 상당을 이화여자대학교 조형예술대학에 기탁했다고 23일 밝혔다.

지난 17일 서울 이화여자대학교 조형예술관에서 열린 장학금 전달식에서 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장(왼쪽)과 문경원 이화여자대학교 조형예술대학장이 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

교촌은 지난 17일 서울 이화여자대학교 조형예술관에서 장학금 전달식을 열고 미래 예술 인재를 응원했다. 이번 지원은 예술계 학생들이 안정적으로 꿈을 키워 갈 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

전달식에는 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장과 문경원 이화여자대학교 조형예술대학장, 유윤석 이화여자대학교 조형예술대학 부학장 등 양측 주요 관계자들이 참석해 장학증서를 수여하며 학생들의 꿈과 도전을 응원했다.

교촌은 조형예술대학 학생 15명에게 1인당 100만원씩 장학금 총 1500만원을 전달했다. 이와 함께 570만원 상당의 교촌치킨 제품교환권도 기탁했다. 교환권은 장학생뿐 아니라 더 많은 미래 예술 인재를 응원하기 위해 마련됐다.

교촌에프앤비 관계자는 “자신만의 미래를 만들어 가는 과정을 응원하겠다”며 “미래세대를 위한 진심 어린 사회공헌을 이어가겠다”고 말했다.

교촌은 올해 경희사이버대학교, 가천대학교, 대구가톨릭대학교, 원광대학교, 우송대학교에 이어 이화여자대학교 조형예술대학까지 장학금 기탁 범위를 넓히며 미래세대를 응원하는 사회공헌 활동을 이어가고 있다.