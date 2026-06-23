한병도 "민생 회복 위해 與가 법사위 맡아야…결단 내릴 것"

"의석수대로 상임위 배분 또는 모든 상임위원장 맡든지 할 것"

더불어민주당 한병도 원내대표는 22대 국회 후반기 원 구성 협상과 관련해 "이재명 정부 2년 차 안정적인 국정 운영과 민생 회복을 위해서는 책임 있는 여당이 법제사법위원회를 계속 맡아야 한다"고 23일 밝혔다.



한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "민주당은 법사위 문제로 더 이상 시간을 허비할 생각이 없다"며 이같이 강조했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 23일 국회에서 열린 원내대책회의에서 22대 하반기 국회 원구성과 관련한 발언을 하고 있다. 연합뉴스

그는 "국민의힘은 전반기 주요 경제 관련 상임위원장을 맡고도 민생 법안 처리에 협조하지 않았다"며 "이재명 정부 출범 이후에도 반대를 위한 반대와 맹목적인 국정 발목잡기로 민생의 골든타임을 탕진했다"고 지적했다.



이어 "민주당은 전반기 국회에서 내란수괴 파면과 내란 일당 심판, 민생 예산과 민생 입법을 통한 민생 회복, 수사와 기소 분리 검찰 개혁 완수와 사법개혁 3법 관철 등 국민 여러분이 인정하시는 많은 성과를 올렸다"며 "이는 민주당이 법사위원장을 맡았기 때문에 가능한 일이었다"고 설명했다.



그러면서 "7월부터 일하는 국회를 가동하기 위해 원 구성을 조속히 마무리 짓도록 하겠다"며 "의석수대로 상임위를 배분하든, 민주당이 모든 상임위원장을 책임지고 맡든 결단을 내리겠다"고 말했다.



민주당과 국민의힘은 상임위원장 배분 등 원 구성을 위한 협상을 이어왔지만, 법사위원장 자리에 대한 이견을 좁히지 못해 논의가 공전을 거듭하고 있다.



이에 조정식 국회의장은 전날 여야를 향해 '오는 24일 정오까지 원 구성을 위한 상임위원회 명단을 제출해달라'고 촉구했다.

<연합>