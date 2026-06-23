'연애전쟁' 이효리 "소모적인 연애 경험 있어…헤어지는 것도 방법" 조언

JTBC '연애전쟁'

'연애전쟁' 이효리가 연애 고민을 갖고 있는 커플에게 헤어지는 것도 방법이라고 조언했다.

JTBC 새 예능 ‘연애전쟁’(연출 권해봄, 박은영)은 23일 오전 10시 유튜브 채널을 통해 제작발표회를 공개했다.

이날 권해봄 CP(기획 프로듀서)는 "서장훈 씨가 채찍, 이효리 씨가 당근일 줄 알았는데, 실제로는 이효리 씨가 채찍을 휘두르시더라, 그러면서 본질을 꿰뚫는 분이다, 오히려 서장훈 씨가 출연자들을 잘 달래주셔서 저희 예상이 빗나간 거 같다"라고 말했다.

이효리는 "(갈등 커플을 보면서) 헤어지라고 한다, (나도) 그런 소모적인 연애를 해본 적도 있다, 헤어지는 것에 너무 두려움을 갖지 말고 헤어지는 것도 방법이라고 한다"라고 말했다.

이어 "우리가 헤어지라고 해도 결국은 자기들 하고 싶은 대로 하기 때문에 우리 생각을 그냥 말하는 편이다"라고 덧붙였다.

'연애전쟁'은 자타공인 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램입니다. 이날 오후 8시 50분에 처음 방송된다.

<뉴스1>