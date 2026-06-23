국민체육진흥공단, ‘비바테크 2026’서 ‘K-스포츠테크’ 글로벌 경쟁력 입증

코리아모빌리티, 171억원 규모 전기자전거 수출 MOU 체결

VC·글로벌 브랜드와 협업 논의도 활발

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 유럽 최대 혁신 기술 스타트업 전시회인 ‘비바 테크놀로지 2026’(Viva Technology 2026, 이하 비바테크 2026)에서 국내 스포츠 스타트업과 함께 ‘K-스포츠테크’의 글로벌 경쟁력을 입증했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) '비바테크 2026' 협약 체결 사진. (맨 왼쪽부터) 김성훈 국민체육진흥공단 스포츠산업본부장, Majdi F. Aljarhi 벤다 스토어즈 대표, 박정식 코리아 모빌리티 대표. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 17일부터 나흘간 프랑스 파리에서 열린 이번 행사에서 한국무역협회 등과 협력해 총 34개 국내 기업이 참여한 ‘한국 공동관’을 운영했다고 23일 밝혔다. 이 가운데 국민체육진흥공단이 선발한 4개 스포츠 딥테크 스타트업은 글로벌 기업, 벤처캐피털(VC), 해외 정부 관계자 등 460여 명과 1:1 심층 상담을 진행하며 해외 진출 기반을 확대했다.

가장 주목받은 성과는 스마트 모빌리티 기업 코리아모빌리티의 계약 체결이다. 이 회사는 터키 유통업체 ‘벤다 스토어즈’(Venda Stores)와 약 171억원 규모(전기자전거 6000대)의 친환경 전기자전거 납품 양해각서(MOU)를 체결했다.

특히 현장에서는 글로벌 럭셔리 브랜드 에르메스, 샤넬로부터 컬래버레이션 제안을 받는 등 예상 밖의 관심도 이어졌다. 또한 유럽 최대 옥외광고 기업 JCDecaux(JDC)와는 공유자전거 기술 협력 미팅이 진행되며 사업 확장 가능성을 넓혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 17일부터 나흘간 프랑스 파리에서 열린 이번 행사에서 한국무역협회 등과 협력해 총 34개 국내 기업이 참여한 ‘한국 공동관’을 운영했다고 23일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

다른 참가 기업들도 가시적 성과를 냈다. 원소프트다임은 현장 제품 판매와 함께 현지 아로마테라피 기업과 비밀유지계약(NDA)을 체결하며 협업 논의에 착수했다. 크리스틴컴퍼니 역시 글로벌 브랜드 관계자 100여 명과 솔루션 도입을 협의하며 유럽 시장 진출 가능성을 높였다.

또 다른 참가 기업 뉴작은 별도 장비 없이 구현 가능한 몰입형 스포츠 솔루션으로 주목받으며 유럽·아프리카·일본 등과의 도입 계약 논의를 이어가기로 했다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 비바테크 2026은 국내 스포츠 스타트업의 기술력이 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받은 자리였다”면서 “현장에서 발생한 협약과 제안이 실제 수출로 이어질 수 있도록 사후 지원을 강화할 것”이라고 밝혔다.