홍명보호에 다시 한 번 카드 경계령이 내려졌다. 조별리그를 통과하더라도 핵심 선수들에게 경고가 누적되면 32강에 가서도 발목을 잡을 수 있어서다.
한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 2026 북중미 월드컵 남아프리카공화국과 조별리그 A조 3차전을 치른다. 한국은 남아공과 경기에서 비기기만 해도 32강에 진출할 수 있다. 다만 한국이 남아공에 패하고 같은 조인 체코가 멕시코에 이길 경우엔 조 4위까지 추락해 32강 진출에 실패한다.
당장 조별리그 통과가 우선이지만, 32강전 전력까지 생각한다면 ‘경고 관리’가 필수다. 앞선 2경기에선 총 3명의 선수들이 옐로카드를 받았다. 첫 경기인 체코전에선 2-1 승리를 거뒀으나 센터백 이기혁이 경고를 받았다. 멕시코와 2차전에선 전반 4분 만에 이강인(파리 생제르맹)이 옐로카드를 받았고, 후반 백승호(버밍엄시티)도 경고를 받았다. 퇴장은 없었지만, 자칫 경고가 더 쌓인다면 이들 없이 32강을 치러야 한다.
이들 모두 빠질 수 없는 핵심 전력으로 꼽힌다. 이기혁은 이번 대회에서 깜짝 발탁됐으나 곧바로 기량을 증명했다. 조별리그 2경기에서 모두풀타임을 뛰는 등 주전 왼쪽 센터백으로 자리매김했다. 백승호는 중원의 지휘관인 황인범(페예노르트)와 합을 맞추면서 2경기 모두 선발 출전했다.
가장 대체 불가능한 이름은 이강인이다. 이기혁과 백승호는 김태현(가시마), 김진규(전북)이 대체 자원이 돼 줄 수 있지만 이강인을 대체할 수 있는 대표팀 선수는 없다. 이강인은 체코전에서 패스 37회 중 37회를 모두 성공하며 3차례 득점 기회를 창출해 팀의 역전승을 이끌었다. 멕시코전에서도 패스 성공률은 88%로 공격진에게 세 차례 기회를 선사했다. 공교롭게도 2022년 카타르 월드컵 때 조별리그 포르투갈전에서 이강인에게 경고를 내렸던 파쿤도 테요 심판이 남아공전 주심으로 나선다.
남아공전에서만 경고를 피하면 한국 대표팀에 쌓였던 경고도 한 차례 지워지게 된다. 국제축구연맹(FIFA)은 직전 대회까진 조별리그 및 8강까지 토너먼트를 치르는 동안 경고 2개가 쌓인 선수에게 1경기 출전을 정지했다. 4강에 진출해야만 경고 횟수를 지웠는데, 이번 대회에선 경기 수가 늘어나면서 경고 소멸 시점을 조별리그 최종전 후, 8강전 후로 변경했다.