강원 고성군 "카카오톡 이모티콘 16종 선착순 무료 배포"

강원 고성군이 카카오톡 이모티콘을 선착순으로 무료 배포한다.

고성군은 오는 29일부터 고성군청 공식 카카오톡 채널에서 이모티콘 16종을 무료 배포한다고 23일 밝혔다. 선착순 2만5000명 한정이다. 이모티콘은 송지호 바다하늘길과 화진포 셔우드홀 등 고성군을 대표하는 관광지를 비롯해 명태, 문어 등 지역 특산물을 소재로 제작됐다.

강원 고성군 관광 명소와 특산물을 담은 카카오톡 이모티콘 16종. 고성군 제공

카카오톡에서 ‘강원고성군청’을 검색한 후 채널을 추가하면 내려받을 수 있다. 기존 채널 구독자는 별도 신청없이 자동으로 제공받는다. 배포된 이모티콘은 30일간 사용할 수 있다.

카카오톡 채널을 구독하면 군정 소식은 물론 축제와 행사 등 다양한 정보를 실시간 알림으로 받아볼 수 있다는 설명이다.

보다 다양한 생활정보를 원하면 고성군 누리집 문자알림서비스를 신청하면 된다. 농업, 일자리, 교육 등 각종 정보를 문자메시지로 받아볼 수 있다.

함명준 고성군수는 “다양한 홍보 콘텐츠를 통해 군민과 적극적으로 소통하고 고성을 방문하는 관광객들에게 색다른 즐거움을 제공할 수 있도록 새로운 아이디어와 콘텐츠 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.