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강원 고성군 "카카오톡 이모티콘 16종 선착순 무료 배포"

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고성=배상철 기자 bsc@segye.com
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강원 고성군이 카카오톡 이모티콘을 선착순으로 무료 배포한다. 

 

고성군은 오는 29일부터 고성군청 공식 카카오톡 채널에서 이모티콘 16종을 무료 배포한다고 23일 밝혔다. 선착순 2만5000명 한정이다. 이모티콘은 송지호 바다하늘길과 화진포 셔우드홀 등 고성군을 대표하는 관광지를 비롯해 명태, 문어 등 지역 특산물을 소재로 제작됐다. 

 

강원 고성군 관광 명소와 특산물을 담은 카카오톡 이모티콘 16종. 고성군 제공
강원 고성군 관광 명소와 특산물을 담은 카카오톡 이모티콘 16종. 고성군 제공

카카오톡에서 ‘강원고성군청’을 검색한 후 채널을 추가하면 내려받을 수 있다. 기존 채널 구독자는 별도 신청없이 자동으로 제공받는다. 배포된 이모티콘은 30일간 사용할 수 있다. 

 

카카오톡 채널을 구독하면 군정 소식은 물론 축제와 행사 등 다양한 정보를 실시간 알림으로 받아볼 수 있다는 설명이다. 

 

보다 다양한 생활정보를 원하면 고성군 누리집 문자알림서비스를 신청하면 된다. 농업, 일자리, 교육 등 각종 정보를 문자메시지로 받아볼 수 있다.

 

함명준 고성군수는 “다양한 홍보 콘텐츠를 통해 군민과 적극적으로 소통하고 고성을 방문하는 관광객들에게 색다른 즐거움을 제공할 수 있도록 새로운 아이디어와 콘텐츠 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.

배상철 기자

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