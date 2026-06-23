'슈돌' 심형탁 "아내, 아들 하루 오타니같은 선수로 키우고 싶어해"

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(슈돌)

배우 심형탁 아들 하루의 미래 모습을 상상했다.

24일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 심형탁과 생후 16개월인 하루가 함께 출연한다.

하루는 서예에 이어 축구, 농구, 야구 등 구기 종목에서도 남다른 운동 신경을 뽐내며 예체능 재능을 드러냈다. 특히 야구 연습에서는 스스로 공을 던진 뒤 곧바로 방망이를 휘두르는 '셀프 토스'에 도전해 놀라움을 자아낸다.

심형탁은 "야구 선수 시켜야 하나"라며 행복한 고민에 빠진다. 심지어 심형탁은 "아내가 하루를 오타니 같은 이도류 야구 선수로 키우고 싶은 마음이 있다"고 말해, 하루의 미래에 대한 기대가 모인다.

심형탁은 18세 연하 일본인 아내 히라이 사야와 4년여의 열애 끝에 지난 2023년 6월 5일 혼인신고를 한 뒤 한 달 뒤인 7월 결혼식을 올렸다. 이후 이들 부부는 지난해 1월 아들을 출산했다.

심형탁은 '슈돌'을 통해 육아 일상을 공개하고 있다. '예체능 신동' 하루의 모습은 24일 오후 8시 30분에 방송된다.

<뉴스1>