BTS의 역사적인 첫 1위곡 ‘아이 니드 유’, MV 2억뷰 돌파했다

그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘아이 니드 유(I NEED U)’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 2억회를 돌파했다.

소속사 빅히트뮤직에 따르면 이 뮤직비디오는 23일 오전 2시 56분께 2억뷰를 넘어섰다.

‘아이 니드 유’는 2015년 4월 발표된 미니앨범 ‘화양연화 pt.1’의 타이틀곡이다. BTS의 음악 세계와 서사가 본격적으로 확장하기 시작한 작품으로 평가받는다. 특히 이 곡은 BTS가 데뷔 후 처음으로 국내 음악방송 1위를 차지한 노래다.

빅히트뮤직

‘아이 니드 유’는 청춘의 불안과 상실, 사랑의 아픔을 담아낸 곡이다. 힙합을 기반으로 일렉트로닉 사운드와 감성적인 멜로디를 결합했으며 멤버 RM과 슈가, 제이홉이 작사에 참여했다.

뮤직비디오 역시 BTS 세계관의 출발점으로 평가받는다. 멤버들이 각기 다른 상처와 갈등을 겪는 청춘의 모습을 그린 영상은 이후 ‘화양연화’ 시리즈와 ‘BU(BTS Universe)’ 서사로 이어졌다. 오리지널 버전은 19세 미만 관람불가 등급으로 기존 버전보다 러닝타임이 2분가량 더 길다.

미국 빌보드는 이 곡을 BTS의 음악적 전환점으로 평가했고, 해외 음악 매체들 역시 감성적인 스토리텔링과 퍼포먼스의 결합에 주목했다. 이후 BTS는 ‘RUN’, ‘불타오르네(FIRE)’, ‘피 땀 눈물’ 등을 연이어 성공시키며 글로벌 그룹으로 자리를 잡았다.

한편 BTS는 지난 12∼13일 부산 아시아드 주경기장에서 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)의 부산 공연을 열었다. 이들은 이달 말부터 스페인 마드리드를 시작으로 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리로 이어지는 유럽 투어를 진행한다.