李대통령, 23일 주한외교단 만찬…솥뚜껑삼겹살·치맥 내놓는다

헤드테이블에 美·日·中·EU 대표들 자리…G7 순방 등 외교 성과 공유

이재명 대통령은 23일 청와대 녹지원으로 주한 외교 사절단을 초청해 만찬을 함께 하고 외교 성과를 공유한다.



주한외교단장인 샤픽 라샤디 주한 모로코 대사를 비롯해 전체 118개국 상주 공관 대사와 30개 국제기구 대표가 자리한다.

이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

주빈석(헤드테이블)에 배치된 국가는 모로코와 함께 미국, 일본, 필리핀, 뉴질랜드, 몽골, 중국, 유럽연합(EU), 교황청, 칠레다.



이와 관련, 올해 주요 정상외교 방문·접수국가 및 지역 대표성 등을 고려해 안배한 것이라고 청와대는 설명했다.



만찬 메뉴로는 한국식 숯불구이(K-BBQ)와 치맥(치킨·맥주), 한국식 겉절이와 쌈밥 등이 뷔페 형식으로 제공되며 카스 생맥주를 곁들일 수 있도록 했다.



치킨 외에도 솥뚜껑 삼겹살 구이, 숯불에 구운 쇠고기 와규 및 LA 양념갈비, 양갈비, 왕새우, 치킨 소시지, 채소 등 다양한 K-BBQ 메뉴를 내놓는다.



각국의 다양한 종교와 식문화를 고려해 제철 식재료를 준비했으며, 삼겹살을 제외한 모든 식재료는 할랄 인증 제품을 사용했고 비건 등 채식주의자를 위한 메뉴도 마련했다.



이 대통령은 이 자리에서 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 한 취임 후 첫 유럽 순방 결과를 포함해 그동안의 외교 성과를 주한 외교단과 공유할 예정이다.



청와대는 이번 만찬과 관련해 "주한외교단과 소통을 정상적으로 복원했음을 대외적으로 알리고 실질적 교류를 이어 나갈 예정"이라며 "국정 2년 차 실용 외교 본격화를 위한 핵심 방향을 제시하고 각국의 지속적인 지지와 협력을 당부할 계획"이라고 설명한 바 있다.



이날 행사는 이 대통령이 작년 12월 청와대로 정식 복귀한 이후 외교단과 처음 하는 만찬이다. 복귀 이전인 지난해 8월에도 외교단을 청와대 영빈관으로 초청해 만찬을 한 바 있다.

<연합>