李대통령 "반도체호황 이면에 양극화 그늘…청년정책 노력 중요"

"역대급 성과급도 딴 세상 얘기라는 청년 소외감 뼈아프게 받아들여야"

"청년미래적금 홍보·관리 만전…신청 넘치면 추가 예산 편성해서라도"

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.23 xyz@yna.co.kr

이재명 대통령은 23일 "반도체 호황으로 주식시장 급성장이라는 눈부신 성과가 나왔지만, 그 이면에는 자산 양극화라는 그늘도 짙게 드리우고 있다"며 "특히 안정적 일자리와 소득을 통해 자산을 형성할 기회 자체가 부족한 청년세대는 가장 큰 소외자들"이라고 말했다.



이 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의 모두발언에서 이같이 진단한 뒤 "정책 전반에 걸쳐 청년에게 더 많은 기회를 주기 위한 세심하고 노력이 중요하다"고 역설했다.



이어 "역대급 성과급, 역대급 코스피 지수도 자신에게는 딴 세상 얘기라는 청년들의 소외감을 정부가 뼈아프게 받아들여야 한다"고 지적했다.



그러면서 "청년세대가 직면한 이런 문제를 일거에 해소할 '왕도'는 없다. 있다면 이미 실천했을 것"이라며 꾸준한 정책적 노력을 거듭 강조했다.



이 대통령은 "그 일환으로 청년 미래 적금 신청이 시작됐는데, 청년들의 안정적 자산 형성에 도움이 되도록 정책 홍보와 관리에 만전을 기해달라"며 "청년의 삶 전 영역에서 기회의 사다리를 획기적이고 실질적으로 확대하기 위한 정책을 속도감 있게 추진해달라"고 당부했다.



이어진 토의 과정에서도 이 대통령은 청년 미래 적금과 관련해 이억원 금융위원장과 박홍근 기획예산처 장관에게 가입 요건은 어떻게 되는지, 예산은 충분한지 등을 물었다.



특히 "1인당 450만원 정도의 혜택을 주는 것인데 분명히 예산에 한계가 있을 것이고, 넘치면 못해 주는 것 아니냐. 우리는 언제나 극단적 상황을 대비해야 한다"며 예상보다 많은 가입 신청이 들어올 경우 어떻게 할 것인지를 자세히 질문했다.



이어 "(신청 기간인) 2주 안에 들어오는 사람은 기준에 해당하면 추가 예산을 편성해서라도 다 처리해주는 것으로 정리하자"고 지시했다.

<연합>