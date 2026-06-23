질의 듣는 전현직 선관위 관계자

전 서울시선거관리위원장인 오민석 서울중앙지방법원장과 전 송파구선거관리위원장인 민소영 서울동부지법 수석부장판사 등이 23일 국회에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 제2차 전체회의에 출석해 있다. /2026.06.23 허정호 선임기자

노태악 전 중앙선거관리위원장 등 전현직 선관위 관계자들이 23일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제2차 전체회의에서 의원들의 질의를 듣고 있다. 앞줄 왼쪽부터 강동완 사무총장 직무대리, 위철환 선관위원장 직무대행, 노 전 선관위원장, 허철훈 전 사무총장.