대구시, ‘AI∙로봇’으로 섬유산업 살린다…국비 등 158억 투입

대구시가 산업통상자원부 주관 ‘인공지능 전환(AX) 기반 염색∙봉제 실증 테스트베드 구축’ 공모사업에 최종 선정돼 섬유산업의 디지털 변혁을 이끈다.

23일 대구시에 따르면 이번 사업은 노동집약도가 높아 구인난을 겪는 염색 및 패션∙봉제 공정에 인공지능(AI)과 로봇 기반의 자율제조 시스템을 도입해 생산성을 높이는 것이 핵심이다. 대구 한국섬유개발연구원(봉제)과 경기 한국섬유소재연구원(염색)이 공동 추진하며, 올해부터 2030년까지 국비 100억원을 포함해 총 158억원의 사업비를 투입한다.

AI 기반 봉제 자율제조 시스템 이미지. 대구시 제공

전통 제직 분야에 강점이 있는 대구시는 이번 사업을 통해 패션봉제 AX 실증 기반을 집중 마련할 방침이다. 현재 대구지역 패션봉제산업은 우수한 기술력을 보유하고도 영세화와 종사자 고령화로 큰 어려움을 겪고 있다. 청년층의 유입마저 끊기면서 숙련기술 단절 위기감도 커진 상태다.

특히 형태가 일정한 부품과 달리 비정형 원단 가공이나 곡선 봉제 등 고난도 작업은 그동안 숙련공의 감각에만 의존해왔다. 시 관계자는 “기술 데이터를 축적하고 AI 학습과 로봇을 도입해 제조 공정을 자동화하는 자율제조 시스템 구축이 매우 시급한 시점”이라며 사업 추진 배경을 밝혔다.

시는 이번 사업의 일환으로 한국섬유개발연구원 내에 지역 봉제∙패션기업들이 활용할 수 있는 ‘AI봉제 자율제조센터’를 구축한다. 이를 통해 AI 기반 패션제품 디자인부터 시제품 제작, 공정 검증, 품질 검사, 현장 적용까지 전 과정을 한 번에 해결하는 ‘원스톱 지원체계’를 마련할 계획이다.

박기환 시 경제국장은 “패션봉제산업의 디지털 전환을 가속화하고, AI·로봇 기반의 제조혁신 생태계를 구축해 지역 섬유패션산업의 경쟁력을 한층 끌어올리겠다”고 강조했다.