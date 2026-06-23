美태양광업체 “한국산 셀 관세 회피 조사를”

“관세 피하려 공장 中→韓 옮겨” 주장

한화큐셀 美법인 조사 상무부 청원

미국 태양광 패널 제조업체가 한국산 태양광 셀이 중국산 제품에 대한 미국 관세를 우회하고 있다며 미국 상무부에 조사를 청원했다.



22일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미국에서 태양광 패널 공장을 운영하는 캐나디언 솔라와 SEG, 헬리에네 3사는 지난 18일 한화큐셀의 미국법인 큐셀스가 관세를 피하기 위해 생산 기지를 중국에서 한국으로 옮겼다고 주장하는 내용의 청원서를 상무부에 제출했다. 미국 무역법상 제3국을 통한 가공이 미미한 수준일 경우 해당 국가 수입품에도 관세를 확대 적용할 수 있다.

한화큐셀 북미 공장. 로이터연합뉴스

셀은 햇빛을 전기로 변환하는 태양광 모듈(패널)의 기본 구성 요소다. 3개사 연합체 측 존 안웨슨 변호사는 이번 청원이 공정한 경쟁을 위한 것이라고 주장했다. 그는 “한화큐셀과 같은 기업들은 너무 오랫동안 미국 무역법의 양쪽 틈새를 교묘히 이용해 왔다”며 “이제는 책임을 져야 할 때”라고 말했다.



큐셀스는 미국 조지아주에 두 개의 태양광 패널 공장을 운영하고 있으며, 실리콘 기반 태양광 패널에 들어가는 모든 핵심 부품을 미국 내에서 생산하는 것을 목표로 하고 있다. 큐셀스는 그동안 동남아산 태양광 수입품을 겨냥한 미국 무역 청원을 주도해 온 핵심 기업이었는데 이번에는 피청원 대상이 됐다. 문제가 된 동남아 수입품 일부는 정작 이번 청원 기업들의 공장에 공급됐던 것들이다.