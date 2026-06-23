[포토] 코엑스, ‘2026 한국수입엑스포’ 입력 : 2026-06-23 17:30 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 한국수입엑스포’를 찾은 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 한국수입엑스포는 해외 상품을 전시하고 소싱할 수 있는 수입 전문 기업 간 거래(B2B) 박람회로 2003년부터 매년 열리고 있다. 23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 한국수입엑스포’를 찾은 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 한국수입엑스포는 해외 상품을 전시하고 소싱할 수 있는 수입 전문 기업 간 거래(B2B) 박람회로 2003년부터 매년 열리고 있다. 23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 한국수입엑스포’를 찾은 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 한국수입엑스포는 해외 상품을 전시하고 소싱할 수 있는 수입 전문 기업 간 거래(B2B) 박람회로 2003년부터 매년 열리고 있다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 'KBS 퇴사' 김선근 "전현무 못 될 게 뭐야"… 그러나 현실은? 박위, 휠체어 마라톤 중 갑작스런 건강 이상… 저혈압과 어지럼증