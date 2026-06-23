[포토] 코엑스, ‘2026 한국수입엑스포’

23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 한국수입엑스포’를 찾은 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 한국수입엑스포는 해외 상품을 전시하고 소싱할 수 있는 수입 전문 기업 간 거래(B2B) 박람회로 2003년부터 매년 열리고 있다.

23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 한국수입엑스포’를 찾은 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 한국수입엑스포는 해외 상품을 전시하고 소싱할 수 있는 수입 전문 기업 간 거래(B2B) 박람회로 2003년부터 매년 열리고 있다.

23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 한국수입엑스포’를 찾은 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 한국수입엑스포는 해외 상품을 전시하고 소싱할 수 있는 수입 전문 기업 간 거래(B2B) 박람회로 2003년부터 매년 열리고 있다.