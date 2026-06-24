건설사들도 군침 흘리는 ‘파크골프 경제학’…신축 ‘판’까지 흔든다? [권준영의 머니볼]

대형 건설사들, 파크골프장 인근 단지 내세워 분양 마케팅 ‘활활’

파크골프, 스크린·신축단지 커뮤니티 넘어 생활 인프라로 확산

“3000원 내고 치는 파크골프가 아파트 분양 판도까지 흔들고 있다.”

파크골프 열풍이 생활체육의 영역을 넘어 주거 공간과 부동산 시장으로 확산하고 있다. 최근에는 신축 아파트 분양 마케팅에 활용되는 것은 물론, 단지 내 커뮤니티 시설에도 잇따라 도입되면서 새로운 주거 인프라의 한 축으로 자리 잡는 모습이다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

24일 파크골프 및 건설·부동산 업계에 따르면 최근 분양시장에서 파크골프장이 새로운 입지 경쟁력으로 부상하고 있다. 일부 건설사들은 단지 인근 파크골프장과 생활체육 인프라를 전면에 내세우며 시니어 수요 공략에 나섰다. 아파트 커뮤니티 시장에서도 스크린파크골프 도입이 잇따르며 관련 시설이 새로운 차별화 요소로 자리 잡는 모습이다.

건설업계에서는 고령화가 빠르게 진행되면서 시니어 친화형 생활 인프라의 중요성이 커지고 있다고 보고 있다. 은퇴 이후에도 여가와 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 생활체육 접근성이 주거 만족도를 결정하는 요소로 떠오르고 있다는 평가다.

건설사들의 움직임은 단지 밖 입지 마케팅에만 그치지 않는다. 단지 안 커뮤니티 시설에도 변화의 바람이 불고 있다. 과거 커뮤니티 시설이 헬스장과 독서실, 골프연습장 중심이었다면 최근에는 시니어층을 중심으로 급증한 파크골프 수요까지 흡수하며 진화하는 모습이다. 관련 기업들 역시 아파트 단지를 새로운 격전지로 보고 시장 공략에 나서고 있다.

실제로 골프 시뮬레이터 전문기업 지티에스앤은 최근 골프와 파크골프를 동시에 즐길 수 있는 아파트 커뮤니티 전용 듀얼 시뮬레이터를 선보였다. 하나의 타석에서 골프와 파크골프를 모두 이용할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

핵심은 겸용 오토티업 시스템이다. 골프공과 파크골프공을 자동으로 공급해 별도 장비 없이 두 종목을 전환할 수 있다. 아파트 입주민 입장에서는 하나의 공간으로 다양한 스포츠를 즐길 수 있고, 단지 운영 측면에서도 시설 효율성을 높일 수 있다는 설명이다.

건설업계에서는 이를 단순한 신제품 출시 이상의 의미로 해석하고 있다. 한정된 커뮤니티 공간을 둘러싼 활용 경쟁이 치열해지면서 하나의 시설로 여러 수요를 흡수하려는 움직임이 본격화하고 있기 때문이다.

지티에스앤은 현재 전국 500여개 아파트 단지에 골프 시뮬레이터를 공급하고 있으며 최근에는 초기 설치비용 부담을 줄인 무상설치 모델도 확대하고 있다. 회사 측은 듀얼 시뮬레이터 역시 같은 방식의 도입이 가능하다고 설명했다.

스크린파크골프 시장도 빠르게 성장하고 있다. 관련 업계에서는 올해 기준 전국 스크린파크골프 연습장이 약 500곳 수준까지 늘어난 것으로 추산하고 있다. 수도권을 중심으로 신규 연습장 개설이 이어지면서 시장 확대를 이끌고 있다.

도심권에서도 관련 인프라 확충이 이어지고 있다. 서울 영등포구는 최근 실내 파크골프장 3곳을 개장한 데 이어 연내 7개소, 총 26타석 규모로 확대할 계획이다. 파크골프가 더 이상 지방 중심의 시니어 스포츠에 머물지 않고 도시 생활체육으로 자리 잡고 있음을 보여주는 사례다.

민간 시장에서도 관련 움직임이 이어지고 있다. 지티에스앤은 최근 서울 강서구 가양동 복합 골프연습장에 자체 개발한 스크린 파크골프 브랜드 ‘플레이 파크골프’를 도입했다. 일반 골프와 파크골프를 함께 즐길 수 있도록 공간을 구성한 것이 특징이다.

건설업계가 파크골프에 관심을 보이는 배경에는 고령화가 있다. 분양시장에서는 커뮤니티 시설이 단지 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다. 과거 수영장과 피트니스센터, 스크린골프장이 차별화 포인트였다면 이제는 시니어층까지 아우를 수 있는 생활체육 콘텐츠가 새로운 경쟁 요소로 떠오르고 있다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

업계에서는 파크골프 콘텐츠가 건설사 입장에서도 주목할 만한 커뮤니티 시설로 떠오르고 있다고 보고 있다. 수영장이나 대규모 체육시설보다 상대적으로 적은 공간으로 운영이 가능하면서도 시니어층 수요까지 흡수할 수 있기 때문이다. 분양시장에서 커뮤니티 시설 경쟁이 치열해지면서 파크골프 역시 새로운 차별화 요소로 자리 잡는 분위기다.

파크골프는 더 이상 공원에서만 즐기는 노년층 스포츠가 아니다. 300만원짜리 클럽 시장을 만든 파크골프가 이제 아파트 커뮤니티와 부동산 마케팅까지 움직이며 새로운 생활체육 산업으로 영역을 넓혀가고 있다.