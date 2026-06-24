트럼프 "이란과 공정 합의 노력…IAEA, 적당한 시기 이란 갈것"

'IAEA 사찰계획 없다'는 이란측 주장에 "그들이 옳다면 회의 당장 취소"

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 국제원자력기구(IAEA) 사찰단이 적당한 시기에 이란 핵 시설 관련 현장에 투입될 것이라고 밝혔다.



이란이 자국이 IAEA 핵사찰을 수용했다는 미국 발표를 부인하는 상황에서도 트럼프 대통령은 사찰 재개를 기정사실화하며 이란 측 입장을 거듭 반박한 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령.

트럼프 대통령은 이날 현장 일정을 위해 도착한 펜실베이니아 리딩 공항에서 기자들과 만나 IAEA 사찰단의 이란 방문 시기에 대해 "그들은 적당한 시기에 현장에 투입될 것"이라고 말했다.



이란이 IAEA의 사찰 계획이 없다고 밝힌 데 대해선 "그들은 틀렸다"며 "만약 그들이 옳다면 나는 지금 당장 회의를 취소할 것"이라고 말했다.



이는 지난 주말 스위스에서 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 첫 고위급 회담을 가진 데 이어 후속 실무협상을 이어가기로 한 상황에서, 이란이 IAEA 사찰을 거부할 경우 협상 자체가 위태로워질 수 있음을 경고한 발언으로 해석된다.



JD 밴스 미 부통령은 전날 회견에서 "이란이 IAEA 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다"며 이번 주 중 사찰단 활동 개시가 예정돼 있다고 발표했다.



그러나 이란은 핵과 관련해 새로운 의무를 수용하지 않았다며 미국과 상반된 입장을 내놓고 있다.



이날 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 앞서 미국의 공습을 받았던 핵시설에 대한 IAEA의 사찰을 수용했다는 보도는 사실이 아니라면서 "사찰 재개 여부는 향후 (종전) 협상 과정과 그 결과에 따라 결정될 것"이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 펜실베이니아주 매컨지에 있는 트럭 제조업체 맥 트럭(Mack Trucks) 생산공장을 방문, 연설을 통해 이란과의 종전 협상 상황에 대해 "우리는 꽤 잘 해내고 있다"고 말했다.



트럼프 대통령은 전날 기준 원유 1천900만 배럴이 호르무즈 해협을 통과했다면서 이는 해협 역사상 가장 많은 양이라고 말했다. 또 "이란은 결코 핵무기를 보유하지 않을 것이며, 이란도 이에 동의했다"고 미·이란 MOU 체결 성과를 설명했다.



트럼프 대통령은 이번 MOU가 이란에 지나치게 많은 양보를 했다는 비판을 의식한듯 "이란은 그다지 좋은 상황이 아니다"라며 "경제는 초토화됐고, 방위산업 기반도 매우 심각한 타격을 받아 재건하는 데 오랜 기간이 걸릴 것"이라고 말했다.



또 "우리는 이란을 해군도, 공군도, 대공 방어 체계도, 미사일 능력도, 핵 프로그램도 없는 상태로 남겨두고 있다"고 덧붙였다.



그러면서 "우리는 지금 공정한 합의를 도출하려고 노력 중"이라고 강조했다.



트럼프 대통령은 이날 연설에서 자신의 관세 정책을 통해 미국의 일자리를 지키고 제조업이 부흥하고 있으며 무역 적자를 크게 줄였다고 강조했다.

<연합>