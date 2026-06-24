JTBC 월드컵 중계 중단 관련 “차질 없이 진행된다” 입장문 발표

JTBC가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 한국 경기의 토너먼트 이후 중계와 관련해 “차질 없이 진행된다”며 일각의 우려를 일축했다.

JTBC는 24일 입장문을 통해 “현재 대회가 진행 중인 2026 FIFA 북중미 월드컵의 결승전까지 모두 차질 없이 중계한다”며 “대한민국 대표팀의 경기는 물론 토너먼트의 마지막까지 월드컵 현장을 생생하게 전해드릴 예정이니 잘못된 정보로 인한 착오는 없으시기 바란다”고 밝혔다.

앞서 일본 TBS 뉴스는 23일 “한국에서 월드컵 중계를 볼 수 없게 될 가능성이 있다”고 단독 보도했다.

보도에 따르면 이번 북중미 월드컵 중계권을 보유한 JTBC가 FIFA에 중계권료 일부를 제때 지급하지 못했고, 기한까지 미납분이 해소되지 않을 경우 오는 29일부터 시작되는 결승 토너먼트 이후 한국 내 TV 중계가 제한될 우려가 있다는 것이다.

TBS는 JTBC에 관련 입장을 문의했지만 “확인할 수 없다”는 답변을 받았다고 전했다.

TBS 뉴스는 또 관계자 발언을 인용해 “현재 JTBC 담당자가 스위스로 건너가 FIFA와 중계 지속을 위한 협상을 진행 중인 단계”라고 전했다.