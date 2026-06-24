르세라핌·아일릿·캣츠아이, 컬래버 곡으로 美 빌보드 '핫 100' 38위

빌리프랩·쏘스뮤직·하이브-게펜레코드

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)가 협업으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 38위를 차지했다.

23일 발표된 미국 빌보드 최신 차트(6월 27일 자)에 따르면 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이의 컬래버레이션 싱글의 타이틀곡 '아이코닉 바이 미스테이크'(ICONIC BY MISTAKE)는 '핫 100' 38위에 올랐다.

'아이코닉 바이 미스테이크'는 실물 음반 없이 디지털 싱글 형태로만 발매됐음에도 상위권에 자리했다. 이 곡은 전 세계 200개 이상의 국가·지역 온라인 스트리밍과 디지털 다운로드 데이터를 기준으로 집계되는 빌보드 글로벌 송 차트에서 강세를 띠었다.

지난 12일 발매된 '아이코닉 바이 미스테이크'는 강렬한 비트와 변칙적인 사운드가 돋보이는 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 중독성 강한 훅이 단번에 귀를 사로잡고, 현시대 대중문화의 특성을 유머러스하게 풀어낸 노랫말이 듣는 재미를 극대화한다.

특히 이 곡은 하이브 뮤직그룹 레이블 쏘스뮤직의 르세라핌, 빌리프랩의 아일릿, 하이브X게펜레코드의 캣츠아이가 함께한 깜짝 프로젝트로, 각자 다른 결을 가진 걸그룹들이 뭉쳐 론칭 당시부터 화제를 모은 바 있다.

<뉴스1>