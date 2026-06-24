호르무즈 내 한국 선박 4척 추가로 빠져나와…한국인 26명 승선

미국과 이란의 종전 합의 이후 두 척의 한국 선박이 호르무즈 해협을 통과한 데 이어 네 척의 한국 선박이 추가로 해협을 빠져나오고 있다.
해양수산부는 24일 "호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 4척이 해협을 통과해 정상 항해하고 있다"고 밝혔다.
이들 선박에는 한국인 선원 총 26명이 승선 중이다. 네 척 가운데 목적지가 한국인 선박은 한 척이다.
미국과 이란의 종전 합의 이후 한국 선박 두 척이 호르무즈 해협을 빠져나온 데 이어 네 척이 추가로 해협을 통과함에 따라 현재 해협 안쪽에 남은 한국 선박은 18척이다.
해협 내 한국인 선원은 한국 선박에 승선 중인 75명과 외국 선박에 탄 33명을 합해 모두 108명이다.
해수부는 "해협 내측에 대기 중인 우리 선박 18척에 대해서도 통항 관련 동향 및 정보 제공을 통해 선사 자체 운항 계획 수립과 향후 안전한 통항을 지원하겠다"고 했다.
중동 전쟁으로 호르무즈 해협에 발이 묶였던 선박들은 미국과 이란의 종전 합의 이후 잇달아 해협을 빠져나오고 있다. 해협 내 한국 선박들도 순차적으로 해협을 빠져나올 전망이다.
한편 종전 합의 이후 먼저 해협을 빠져나온 두 척의 한국 선박은 HMM의 1만6천TEU급 컨테이너선 다온호와 유조선(VLCC) 유니버설글로리호로 밝혀졌다.
HMM은 이날 이 두 척의 선박이 호르무즈 해협을 안전하게 벗어나 운항 중이라고 밝혔다. 이들 중 원유 200만배럴을 실은 유니버설글로리호는 다음 달 중순 여수항에 도착할 것으로 예상된다.
해수부는 "우리 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 해협 통항 관련 정보 제공, 실시간 모니터링 등 안전 운항을 지원하고 있다"고 강조했다.
<연합>