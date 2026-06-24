6·3 지방선거 ‘잠실 개표소 봉쇄’ 20일째…청년층 일부 이탈

경찰, 통제선 막은 ‘올다르크’ 신원 특정 못해

23일 6·3 지방선거 잠실 개표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 투표용지 부족 사태 규탄 봉쇄 시위 참가자들이 우산을 쓰고 구호를 외치고 있다. 사진=연합뉴스

6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’를 규탄하며 ‘잠실 개표소 봉쇄’가 20일째 이어지는 가운데 청년층 일부가 이탈한 것으로 전해졌다.

시위 초반 수만 명이 운집했던 현장은 장기화 국면에 접어들면서 참가자 구성과 분위기가 바뀌고 있다.

24일 경찰, 뉴스1 등에 따르면 시위 초반 상당수를 차지했던 20~30대 참가자들은 최근 현장을 떠난 것으로 전해졌다. 대신 이들은 카카오톡 오픈채팅방 등 온라인으로 이동했다.

현장 분위기도 시위 초반과는 달라진 모습이다. 개표소 봉쇄가 시작된 직후 첫 주말인 지난 6~7일에는 경찰 비공식 추산 3만 3000여 명이 현장에 모였다.

당시 시위에선 “재선거, 참정권 침해만 외쳐달라”는 목소리가 중심이 이었다. 그러나 최근 일부 참가자들이 “부정선거, 한미 공조 국제수사” 등 구호를 외치겠다고 나서면서 다른 참가자들과 마찰을 빚기도 한 것으로 전해졌다.

이러한 가운데 검경 합동수사본부는 선거 관리 부실 의혹 조사에 속도를 내고 있다.

합수본은 전날 23일 선거 당일 투표소에서 근무했던 지방자치단체 공무원 2명을 참고인 신분으로 소환했다.

이들은 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 지역 투표소에서 투표관리관 및 관리관 직무대행으로 일했다.

합수본은 이들을 상대로 투표 당일의 현장 상황과 용지 부족 발생 직후 선관위의 대응 지시 내용을 집중적으로 확인한다는 계획이다.

선관위 압수물 분석도 병행되고 있다. 합수본은 지난 11일 선거관리위원회 압수수색을 통해 방대한 내부 자료를 확보했다.

실무 공무원 조사와 압수물 분석이 종료되면 선관위 윗선 직원들에 대한 소환 조사가 이어질 예정이다.

이러한 가운데 검경 합동수사본부는 선거 관리 부실 의혹 조사에 속도를 내고 있다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상을 규명하기 위해 실무자급 공무원 참고인 조사가 한창이다.

합수본은 23일 선거 당일 투표소에서 근무했던 지방자치단체 공무원 2명을 참고인 신분으로 소환했다.

이들은 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 지역 투표소에서 투표관리관 및 관리관 직무대행으로 일했다.

합수본은 이들을 상대로 투표 당일의 현장 상황과 용지 부족 발생 직후 선관위의 대응 지시 내용을 집중적으로 확인한다는 계획이다.

선관위 압수물 분석도 병행되고 있다. 합수본은 지난 11일 선거관리위원회 압수수색을 통해 방대한 내부 자료를 확보했다.

실무 공무원 조사와 압수물 분석이 종료되면 선관위 윗선 직원들에 대한 소환 조사가 이어질 전망이다.