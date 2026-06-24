브라이언, 서인영 유튜브 보고 충격 "긴 손톱으로 김치를"

가수 브라이언이 가수 서인영이 긴 손톱과 관련한 식사 장면을 언급했다.

브라이언은 23일 유튜브 채널 '더 브라이언'에서 손발부터 집안 곳곳을 살균하는 모습을 공개했다.

가수 브라이언 (사진='더브라이언' 유튜브 캡쳐)

브라이언은 샤워한 후 발과 손을 소독하는 모습을 보여줬다.

그는 "손 소독도 하고 핸드폰도 무조건 소독해야 한다. 얼굴에 대는데 귀랑 코 등 모든 세균이 몸에 들어갈 수 있다"고 했다.

PD가 "너무 자주 소독하면 피부 건조해지지 않냐"고 묻자 브라이언은 "건조할 거 같다면 핸드크림 쓴다"고 했다.

그는 "근데 사실 나는 핸드크림 바르는 걸 자주 잊어서 지인들이 자주 선물해 준다"고 말했다.

이후 브라이언은 "인체는 소독했으니 운동 기계를 소독해야 한다"며 1층으로 향했다.

그는 "손님들도 들어올 때 소독하라고 소독티슈랑 소독제를 현관에 두었다. 현관문이 닫혀 있으면 손님들이 들어가려는 순간 소독하게끔 눈치 준다"고 했다.

이어 "서인영 유튜브 보다가 그 긴 손톱으로 김치 뜯어 먹더라. 그럼 손톱 사이가 더럽다"고 말했다.

그러면서 브라이언은 다시 한번 소독제로 손과 손톱 사이사이를 닦았다.

<뉴시스>