오세훈 “국민의힘, 원내 중심 정당으로 바뀌어야… 미국은 당대표 없다”

오세훈 서울시장은 24일 “국민의힘이 원내 중심 정당으로 바뀌어야 한다. 그래야 불필요한 갈등이 최소화된다고 생각한다”고 밝혔다.
오 시장은 이날 오전 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 의원 연구모임 미래혁신포럼 세미나에 강연자로 나서 “세계적인 정치 현상을 정리해 보면 미국 같은 경우 원내 정당이지 않나. 당대표가 별도로 없다”며 이같이 말했다.
오 시장은 “모든 사회 현상에 당대표가 관여하는, 정쟁이 일상화돼 있다”라며 “건전한 정책 경쟁으로 가면 좋은데 모든 게 다 이념화 정치화돼 불필요한 왜곡이 생긴다”라고 지적했다. 이어 “굳이 당대표가 필요한가, 원내대표면 충분히 당이 운영되고 법 개정으로 해결될 수 있다는 그런 생각을 초선 의원 오세훈 때 했었다”고 설명했다.
그는 “싸움을 잘하는 사람들이 정치적 이익을 얻고 정치적으로 더 오래 생존하는 그런 정치 풍토, 싸움에 능한 사람이라는 것을 드러내 놓고 국민께 다가가는 것은 아이들 보기에도 부끄러운 일”이라며 “정치적 실리는 챙길 수 있겠지만 그런 마음가짐이 마음 한편에 남아 있어야 한다”고 강조했다.
그는 당 상황을 어떻게 평가하느냐는 질문에 “많은 오피니언 리더들이 해법을 주는데 되지 않고 있는 답답한 현실 때문에 질문을 준 것 같다”라고 답했다. 최근 사퇴론이 불거지고 있는 장동혁 대표 거취 문제를 겨냥한 것으로 해석된다.
그러면서도 “뭐든지 서둘러서 되는 일은 없다고 생각한다”라며 “불필요하게 서두르다가 부작용만 많이 생기는 그런 변화와 혁신은 당 구성원과 의원들이 바라는 변화가 아닐 거라고 생각한다”고 부연했다.
오 시장은 “많은 구성원들이 동의하는 상태에서, 피 흘리는 사람 없이, 마음의 상처 입는 분들의 숫자를 최소화하면서 해법을 모색할 수 있다면 그게 좋은 해법”이라며 “그런 의미에서 당분간은 지켜볼 필요가 있다고 생각한다”고 했다. 아울러 “그동안 지혜롭게 당을 잘 운영해 온 중진 의원들이 이제야말로 무게감 있게, 책임감 있게 역할을 해야 할 시기”라고 강조했다.