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이준석 “李정권, 팔 비틀어 삼전닉스 호남行…증시 폭락 영향 없었겠나”

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변세현 기자 3hyun@segye.com
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개혁신당 이준석 대표가 삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 공장 투자 검토를 두고 “기어코 이재명 정권이 팔을 비틀어서 삼성과 하이닉스를 호남으로 보낸다”고 비판했다.

 

24일 정치권에 따르면 이 대표는 전날 장마감 후 페이스북을 통해 “오늘 하루 삼성전자와 SK하이닉스에서만 시총 수백조원이 증발했다”며 “폭락 원인을 하나로 단정할 순 없지만, 하필 같은 날 정권발 ‘기업 흔들기’ 신호가 더해진 게 아무 영향이 없었다고 말할 수 있느냐”고 지적했다. 

 

개혁신당 이준석 대표가 지난 15일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스
개혁신당 이준석 대표가 지난 15일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

전날 SK하이닉스는 전장보다 12.47% 내린 225만5000원에, 삼성전자는 12.31% 내린 31만원에 각각 거래를 마쳤다. 두 종목 모두 2008년 금융위기 이후 약 17년 만에 최대 하락률을 기록했다.

 

이 대표가 언급한 ‘기업 흔들기’ 신호는 삼성전자와 SK하이닉스가 광주·전남 등 호남권과 충청권에 반도체 클러스터 투자 확대 방안을 검토 중이라는 소식이다. 재계에 따르면 양사는 이달 말 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열리는 ‘국토 공간 대전환(지방균형국가)’ 민관 합동회의에서 이 같은 내용 등을 담은 대규모 지방 투자 계획을 발표하는 방안을 놓고 세부안을 조율 중인 것으로 알려졌다.

 

이 대표는 “글로벌 투자자가 가장 싫어하는 정치 리스크, 그게 바로 코리아 디스카운트의 핵심”이라며 “기업의 미래를 이사회가 아니라 청와대가 좌우한다는 인식, 그 자체가 주가를 깎는다. 불안한 시장에 기름을 부은 것”이라고 했다.

 

이 대표는 “반도체 공장은 어디에 들어설지는 정권이 정하면 안 된다”며 “전력, 용수, 송전망, 협력사, 인력이 동시에 맞아떨어져야 한다”고 밝혔다. 이어 “1년만 늦어도 시장을 통째로 뺏기는 산업”이라며 “이재명 정권의 임기와 총선대비 표 계산에 맞춰 정할 일이 아니다”라고 강조했다.

 

그는 공공기관 지방 이전 정책도 거론하며 “지난 20년 ‘공공기관 지방 이전’으로 지방을 살리겠다더니, 수도권 인구 비중은 분산은커녕 오히려 50%를 넘어 역전됐다”며 “그 실패를 인정하긴 싫으니 이제 민간기업까지 같은 방식으로 끌어내린다”고 꼬집었다.

 

이 대표는 “정말 기업이 자율로 판단하는 것이라면 정권은 입을 닫고 있으면 된다”며 “기업이 세계와 싸워 이기게 두라. 정치는 비키라”고 했다.

변세현 기자

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