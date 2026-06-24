서울시·송파구선관위 직원들…용지 부족 인지 후 내부 보고 경로 등 추적

지난 11일 압수수색 후 13일만…진상규명위 검토 자료도 제출받아 분석 중

6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 수사하는 검경 합동 수사본부가 서울시·송파구 선거관리위원회 관계자들에 대한 강제수사에 나섰다.

합수본은 24일 선거일 투표용지 부족 상황에 대한 면밀한 재구성을 위해 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명의 사무실 등에 대한 압수수색을 진행했다고 밝혔다.

6·3 지방선거에서 서울시 송파구선거관리위원회가 투표용지 부족 상황을 예상했지만, 서울시선관위와 중앙선관위는 5시간이 지나서야 공동 대응에 나선 것으로 조사됐다. 사진은 16일 서울 종로구 서울시선거관리위원회 모습. 연합뉴스

압수수색 대상이 된 12명은 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실 7동 등 서울지역 투표소 관리를 담당한 직원들로 알려졌다.

다만 이들은 피의자가 아닌 노태악 전 중앙선거관리위원장 등의 공직선거법 위반 혐의 관련 참고인 신분이다.

합수본은 선관위가 투표용지 인쇄 매수 축소를 졸속으로 결정하고, 선거 당일 제대로 된 대응을 하지 않았다는 의혹을 수사 중이다.

이재명 대통령 지시로 출범한 지난 9일 꾸려진 합수본은 출범 이틀만인 11일 선관위 등을 압수수색해 투표록 및 내부 결재 문서 등을 확보했다.

이후 선거 당일 투표관리관 등으로 근무한 지방직 공무원들을 참고인 신분으로 불러 조사하면서 투표지 부족 상황 발생 시점과 선관위 보고 내용, 이후 선관위의 대응 등을 조사했다.

합수본은 일선 투표소에서 용지 부족 상황을 보고받은 선관위 관계자들이 어떤 경로로 내부에 이를 보고하고, 관련 지시를 받았는지 파악하기 위해 이날 추가 압수수색에 나선 것으로 파악됐다.

합수본은 압수물 분석을 마치는 대로 선관위 관계자들을 차례로 불러 용지 부족 사태 보고 경로와 대응 내용 등을 확인할 방침이다.

이들에 대한 조사가 마무리되고 나면 피의자로 입건된 노태악 전 선관위원장과 허철훈 전 사무총장 등 '윗선'에 대한 수사도 본격화할 것으로 보인다.

합수본은 선거일 이후 발생한 투표용지 보관 상자 폐기·분실 관련 의혹도 수사 중이다.

선관위의 '외유성 출장 의혹'을 비롯한 방만 운영 의혹도 수사선상에 올라 있다.

전날 이 대통령이 국무회의에서 선관위 내부 운영과정 전반에 대한 수사 필요성을 언급한 만큼 수사 대상과 인력이 더 늘어날 수 있다는 관측도 나온다.

이 대통령은 "투표 과정에서 생긴 문제도 중요한데, 부정부패 등 (선관위 내부에서 벌어지는) 황당무계한 일들도 드러나고 있다"며 예산 낭비 가능성, 채용 비리 문제 등을 거론했다.

이 대통령은 현재 30여명가량인 합수본 인력을 확대할 필요가 있다는 의견도 내놨다.

합수본은 '투표용지 부족 사태 진상규명위원회' 활동 및 검토 자료도 제출받아 분석 중이다.

앞서 사건을 조사한 진상규명위는 선거관리 시스템의 총체적 부실이 드러났다며 노 전 위원장 등 12명을 수사 의뢰했다

<연합>