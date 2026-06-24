차량 2부제 피해 긴급출동 전기차 꼼수 출근한 前성동서장 징계 회부

중동사태로 인한 공공기관 차량 2부제를 피하기 위해 긴급출동용 전기차를 출퇴근에 사용한 권미예 전 서울 성동경찰서장이 징계 절차를 밟게 됐다.

경찰청은 24일 권 전 서장에 대한 감찰조사 결과 범정부 차원의 에너지 절약을 위해 시행된 공공기관 차량 부제를 회피할 목적으로 긴급출동용 전기차를 출퇴근 용도 등으로 수십차례 사용하는 등 관용차를 사적으로 사용한 비위를 확인했다고 밝혔다.

서울 성동경찰서. 연합뉴스

권 전 서장은 차량2부제가 시작된 지난달 8일부터 당직 경찰관들의 경찰서 초동 대응팀 차량을 사용한 것으로 나타났다. 이에 따라 초동 대응팀 업무에 공백을 초래한 비위도 확인됐다.

경찰은 지난달 21일 권 전 서장을 대기발령 조치하고 성동서의 배차 기록 등을 확보해 이 같은 비위 정황을 확인했다. 이 같은 비위에 대해서는 경찰청 중앙징계위원회에 회부돼 중징계, 경징계 등 징계 절차가 이어질 계획이다.

앞서 이재명 대통령도 이 같은 의혹이 제기되자 신속한 감찰을 통해 엄중하게 문책하고, 공직기강 해이 사례가 발생하지 않도록 철저히 조치하라고 주문하기도 했다.