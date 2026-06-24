4월 출생아 증가율 18% '역대 최고'…2026년 누적 10만명

출생아 규모 2019년 이후 최다…합계출산율 0.93명, 0.13명 증가

결혼은 10년 만에 가장 많아

올해 들어 4월까지 태어난 아기가 10만명에 육박해 7년 만에 가장 많았다.



출생아 수 증가율은 4월 월간, 1∼4월 누적 기준 모두 역대 최고치를 기록했다.

2026년 1월부터 4월까지 태어난 아기가 10만명에 육박해 7년 만에 최고치를 기록했다. 사진은 게티이미지뱅크.

국가데이터처가 24일 발표한 '4월 인구동향'에 따르면 올해 4월 출생아 수는 2만4천521명으로 작년 동월보다 3천734명(18.0%) 증가했다.



출생아 규모는 4월 기준 2019년(2만6천104명) 이후 가장 많은 수준이다. 4월 기준 증가율은 1981년 통계 작성 이래 가장 높았다.



출생아는 2024년 7월(7.8%)부터 22개월 연속 늘고 있다.



올해 1월부터 4월까지 누계로는 9만9천534명의 아기가 태어났다.



1∼4월 누계 기준으로도 2019년(10만9천134명) 이후로 7년 만에 가장 많았다. 작년 동기 대비 증가율도 15.5%로 역대 최고치를 기록했다.



4월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.93명으로 작년 동월보다 0.13명 증가했다.



최근 2년간 증가한 혼인, 30대 여성 인구 증가, 출산에 관한 긍정적 인식 변화 등으로 최근 출생아는 꾸준히 증가하는 흐름이다.



출산 순위별 출생아 수 구성비는 올해 4월 기준 첫째가 62.2%, 둘째가 32.2%로 집계됐다. 작년 동월 대비 첫째와 둘째는 각각 0.3%포인트(p)씩 증가했다.



셋째 이상은 0.7%p 감소한 5.6%였다.

출생 증가에 이어 결혼도 증가세를 이어가며 혼인 건수는 2025년보다 9% 증가했다. 사진은 게티이미지뱅크.

출생 증가의 선행 지표로 꼽히는 결혼도 증가세를 이어갔다.



4월 혼인 건수는 2만622건으로 1년 전보다 1천703건(9.0%) 증가하며 2만건을 상회했다.



4월 기준 2024년 24.6% 큰 폭으로 증가한 후 작년(4.9%)에 이어 올해까지 증가세가 계속되고 있다.



4월 혼인 건수는 같은 달 기준 2016년(2만2천844건) 이후 가장 많았다.



이혼 건수는 작년 동월보다 531건(7.3%) 늘어난 7천829건으로 집계됐다.



4월 사망자 수는 2만8천405명으로 작년 동월보다 386명(1.3%) 줄었다.



사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 인구는 3천884명 자연감소했다.



다만 출생아는 늘고 사망자는 줄면서 작년 4월(-8천4명)보다는 자연 감소 폭이 줄었다.

<연합>