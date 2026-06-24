1∼5월 사망자 100명 육박…14년 만에 가장 높은 증가율

올해 1월부터 5월까지 고속도로에서 발생한 사망자 수가 작년 같은 기간보다 크게 증가한 것으로 집계됐다.



24일 경찰청에 따르면 올해 5월까지 고속도로 사망자는 96명으로 전년 동기 63명에 비해 52.4% 증가했다. 이는 14년 만에 가장 높은 증가율이다.

호남고속도로서 넘어진 트레일러. 연합뉴스

차량 고장 등으로 고속도로 위에 서있다가 발생한 2차 사고 사망자는 15명(15.6%)으로 지난해 같은 기간의 3명과 비교해 5배가 됐다.



정차·서행 중 사고로 인한 사망자는 12명(12.5%)이다.



정속주행 보조장치인 어댑티드 크루즈콘트롤(ACC) 등에 의존하다 전방주시에 소홀했던 게 원인 중 하나로 풀이된다.



경찰청 관계자는 "자동차 성능이 발전하고 있지만, 역설적으로 운전자 부주의로 고속도로 사망 사고가 증가하고 있다"고 분석했다.



시간대별로는 심야·새벽 시간대(0시∼2시, 4시∼6시)와 주간 시간대(10시∼14시)에 절반에 가까운 47명(48.9%)이 목숨을 잃었다.



장소별로는 추월 차선인 1차로에서 22명(22.9%)이 사망했는데, 치사율은 11.7%로 다른 주행 차로보다 2.3배 높았다고 경찰청은 설명했다.



터널 및 지하차도에서도 전년 대비 250% 증가한 14명이 사망했다.



경찰청은 사망사고 심층분석 결과를 토대로 사고 취약 구간 및 시간대 등에 대한 맞춤별 안전 대책을 추진할 계획이다.



상습 정체 구간 및 사고 다발 시간대에 인력을 집중 배치해 안전 관리를 강화할 예정이다.



또 어떠한 경우에도 고속도로에 사람이 서 있지 않도록 운전자 안전 요령을 홍보하고, 터널·지하차도 사고 취약 구간의 안전 시설물도 보강한다는 방침이다.

<연합>