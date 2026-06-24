런던서 태극기 펼친 이승철 딸…과학 올림피아드 은메달 ‘쾌거’

가수 이승철이 둘째 딸 이원 양의 국제 과학 올림픽 은메달 수상 소식을 전했다.

이승철은 지난 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS_에 “이원 과학 올림픽 은메달”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 영국 런던에서 열린 국제 과학 올림픽 대회(International Greenwich Olympiad·IGO)에 참가한 이원 양이 태극기를 들고 기념 촬영을 하는 모습이 담겼다. 사진에는 이원 양이 각국 참가자 사이에서 태극기를 펼쳐 든 모습도 담겨 눈길을 끌었다.

이승철 사회관계망서비스(SNS) 캡처

다른 사진에는 대회 현장의 풍경과 함께 런던의 한 카페에서 노트북과 자료를 펼쳐놓고 공부에 집중하고 있는 이원 양의 일상이 담겼다.

2008년생인 이원 양은 그동안 방송을 통해서도 여러 차례 소개됐다. 과거 방송에서 이승철은 딸에 대해 “공부가 제일 쉽다고 말할 정도로 학업 능력이 뛰어나다”고 소개한 바 있다.

이원 양은 공부 외에 스포츠 분야에서도 재능을 드러내며 다재다능한 면모를 보였다. 과거에는 승마 선수로 활동하며 각종 대회에 출전한 사실이 알려진 바 있다. 이승철 역시 방송과 인터뷰를 통해 자녀들에게 다양한 경험을 제공하는 교육 방식을 강조해왔다.



이번 소식이 전해지자 팬들은 “국가대표 못지않은 국위선양”, “아버지와 딸 모두 대단하다”, “정말 자랑스러운 성과” 등의 반응을 보이며 축하 메시지를 남겼다.

한편 이승철은 1985년 밴드 부활의 보컬로 데뷔한 뒤 ‘소녀시대’, ‘희야’, ‘서쪽 하늘’, ‘그 사람’ 등 다수의 히트곡을 발표했다. 그는 2007년 사업가 박현정씨와 결혼, 슬하에 두 딸을 두고 있다.