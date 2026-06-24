김희철, 유리 과거 연애 언급에 스튜디오 술렁…“식은땀 난다”

그룹 ‘소녀시대’ 멤버 유리가 새 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에 출연해 김희철과 유쾌한 입담을 주고받으며 시청자들의 관심을 모았다.

‘“연인에게 무릎 꿇으라고 했지?!” 천하의 김희철 나락(?) 보내는 이효리X소녀시대 유리ㅋㅋㅋ｜연애전쟁｜JTBC 260623 방송’ 영상 캡처. 사진은 김희철이 그룹 ‘소녀시대’ 유리의 연애와 관련해 발언하는 장면. JTBC Voyage

23일 첫 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에는 유리가 김희철과 함께 출연해 다양한 연애 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 김희철은 유리에 대해 “유리는 헤어져도 그 남자친구들이랑 계속 편하게 보고 (남자친구들이) 유리 욕을 한 적이 없다”고 언급했다. 예상치 못한 발언에 유리는 곧바로 “누구를 말하는 거냐”며 당황한 반응을 보였다.

이에 김희철은 구체적인 이름을 밝히지 않은 채 “걔”라고 답하며 장난했고, 유리는 “식은땀 난다”고 당혹스러움을 감추지 못했다.

이날 김희철의 연애관도 밝혀졌다. 그는 “진짜 결과 최악”이라며 서장훈과 같은 유형으로 드러났다. 두 사람은 ‘지배하려 드는 독재자’ 스타일로 전해졌다.

그러자 이효리는 김희철에게 “연인에게 잘못됐다고 빌라고 말한 적 있나”고 물었고, 그는 “빌라고 한 적은 없는데”라고 설명했다. 이효리가 “그럼 ‘무릎 꿇어라’고 한 적 있나”는 질문을 공세했고, 그는 “그건 다 하지 않나”고 답해 스튜디오를 놀라게 했다.

김희철은 “장난치는 거다”고 말하면서 상황 수습에 나섰다. 서장훈은 평소 김희철의 당당한 성격을 언급하면서 “평소에 잘 주눅이 들지 않는데 유독 이효리 앞에서는 살짝 주눅이 드는 느낌이다”고 의아함을 표현했다.

이를 지켜보던 이효리도 대화에 가세했다. 그는 “잘됐다. 오늘은 희철이를 제대로 파헤쳐 보자”고 말하며 분위기를 끌어올렸다.

한편 ‘연애전쟁’은 이효리, 서장훈, 김희철이 진행을 맡은 연애 리얼리티 예능이다. 프로그램은 이별을 고민하는 커플들의 사연을 함께 살펴본 뒤, 관계를 계속 이어가는 것이 좋을지 아니면 각자의 길을 선택하는 것이 나을지에 대해 현실적인 조언을 제시하는 형식으로 꾸며진다.