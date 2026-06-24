메뉴보기메뉴 보기 검색

삼전닉스 광주·전남행 유력에 전북 비상…"정치권 공동 대응"

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
구글 네이버 유튜브
"사실관계 파악이 먼저"…이원택 '투자 유치 200조' 좌초 위기

삼성전자와 SK하이닉스가 광주·전남과 충청권에 반도체 클러스터 투자 확대 방안을 검토 중이라는 보도가 이어지자 전북지역 정치권이 공동 대응에 나서기로 했다.

전북특별자치도지사직 인수위원회와 윤준병·정동영·이성윤·한병도 등 도내 국회의원 9명은 24일 국회에서 예산정책협의회를 열고 이같이 뜻을 모았다.

전북지사직 인수위원회 제공
전북지사직 인수위원회 제공

이원택 전북지사 당선인은 이 자리에서 "광주·전남에 어떤 공장이 어느 정도의 규모로 지어지는지 정확한 내용을 파악하자"며 "전북의 대응 전략을 마련해 도와 정치권이 공동 대응에 나서자"고 제안했다.

이 당선인의 말에 의원들이 공감, 정부에 전북 분산 배치를 건의하는 등 여러 방안을 모색한다는 게 인수위의 설명이다.

인수위 관계자는 "언론보도로 여러 이야기가 나오는데 먼저 정확한 사실관계 파악이 우선"이라며 "인수위 차원에서 할 수 있는 일은 아니니 정치권과 공동으로 방법을 찾을 것"이라고 말했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 호남과 충청 지역 내 지어질 반도체 클러스터에 메모리 반도체 생산 공장(전공정)과 패키징 공장(후공정)을 함께 구축하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.

투자 규모는 300조∼400조원에 이를 수 있다는 관측도 나온다.

양사의 투자 결정이 확정되면 이 당선인의 '투자 유치 200조원' 공약은 사실상 좌초 위기를 맞는다.

200조원 중 130조원가량을 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 후공정 패키징 공장 건설로 해결할 계획이었기 때문이다.

이 당선인은 후보 시절인 지난달 27일 기자회견에서 이 공약을 발표하면서 "삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 글로벌 기업 투자를 유치하겠다"고 공언한 바 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기