최민식 "열등감 없지만…일론 머스크는 부러워"

배우 최민식이 자신이 부러워하는 인물로 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 거론해 눈길을 끌었다.

최민식은 24일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 제작발표회에서 '열등감을 느끼거나 부러워하는 인물이 있느냐'는 질문에 이같이 답했다.

최민식은 "제가 지금 열등감에 사로잡혀 있진 않다"며 "부러운 건 일론 머스크"라고 말했다.

머스크는 최근 자신이 창업한 우주기업 스페이스X의 상장으로 사상 첫 '조만장자' 반열에 올랐다.

다만 최민식은 그의 재산이 아니라 표정과 몸짓이 부럽다고 답해 웃음을 안겼다.

최민식은 "뉴스에 나오는 엉뚱한 몸짓이나 이상한 표정을 보면 참 부럽다"고 말했다.

'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린다.

최민식은 작가로 실패한 상처와 오랜 열등감을 숨기고 사는 괴팍한 국문학과 교수 허문오를 연기한다. 최현욱은 문학도들 사이에서도 뛰어난 작문 실력으로 돋보이는 공대 학부생 이강 역을 맡았다.

'맨 끝줄 소년'은 오는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

<뉴시스>