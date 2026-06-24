삼성전자, 3년간 90조 규모 자사주 매입 전망…"역대 최대, 주주가치 제고 기대"

삼성전자가 조만간 약 90조원 규모의 자사주 매입에 돌입할 것으로 보인다.

노동조합과 합의한 특별경영성과급을 전액 자사주 형태로 지급하기로 하면서 향후 3년간 89조원 규모의 자사주를 매입할 전망이다.

이는 삼성전자가 과거 10년간 매입한 자사주 총액의 3배에 달하는 역대 최대 규모여, 주주가치 제고로 이어질 것이란 기대감이 나온다.

24일 업계에 따르면 삼성전자는 조만간 '반도체(DS) 특별경영성과급' 차원에서 자사주를 매입할 것으로 보인다.

DS 특별경영성과급은 영업이익의 10.5%를 재원으로 삼는데 상한 없이 전액 자사주로 지급한다.

현재 회사가 확보 중인 보상용 자사주는 약 8000만주에 불과해 보상에 필요한 초과 물량은 전량 시장 매입을 통해 신규 조달해야 한다.

증권가 실적 전망과 최근 주가(31만원)를 기준으로 추산하면, 향후 3년간 특별경영성과급 지급에 약 68조 원(2.2억 주)이 소요될 것으로 보인다.

여기에 주가 상승으로 최대 지급 배수(200%)가 예상되는 성과조건부 주식(PSU) 약정분 약 22조원(7058만 주)을 더하면 총 매입 규모는 89조원에 이른다.

삼성전자는 지난해 주가 상승폭에 따라 임직원에게 자사주를 지급하는 PSU 제도를 도입한 바 있다.

특별경영성과급과 PSU 약정에 따라 지급할 자사주 총액은 삼성전자의 보통주 발생주식의 약 4.9%에 달한다.

과거 삼성전자의 대규모 자사주 매입이 주가 상승으로 이어졌던 만큼 약 90조원 규모의 자사주 매입이 주주가치 제고로 이어질 것이란 기대도 나온다.

2017년 1월(9.3조원 규모) 자사주 매입 발표 당시 3만원대이던 주가가 같은 해 11월 5만7000원대로 50.3% 올랐다.

2024년 11월(10조원 규모) 매입 때는 발표 당일 7.21% 상승을 시작으로 조기 완료 시점인 2025년 9월 말 기준 68.1% 급등했다.

이번 매입 예정 물량은 과거 세 차례의 주주환원 프로그램을 모두 합친 30.7조원의 3배에 달하는 규모다.

<뉴시스>