이강일 인수위원장 “재정위기에 보완 필요한 사업 과감히 개선”

재정 건전성, 안전, 경제 활성화 강조

'재정 정상화 위원회' 등도 구성 계획

민선 9기를 맞을 충북 대전환 인수위원회가 전임 도정의 주요 사업들에 대한 재검토와 함께 지출 구조조정을 예고했다.

이강일 충북 대전환 인수위원장은 24일 중간 브리핑에서 “도정은 전시 행정이 아니라 결과로 평가받아야 하며 모든 정책의 출발점과 종착점은 도민이어야 한다”고 강조했다. 재정 건전성을 위협하고 실질적인 효과가 떨어지는 사업을 세밀히 들여다보겠다는 의지다.

이강일 충북 대전환 인수위원장이 24일 도청에서 기자들과 만나 인수위 활동 중간 브리핑을 하고 있다.

도의 재정 전환도 살피고 있다. 도에 따르면 지난해 기준 도의 채무는 총 1조2330억원(지방채 2677억원, 지역개발채권 9653억원)에 달한다. 또 재정자립도는 30%대에 머물고 있다. 이 위원장은 “당장 먹고사는 문제 해결보다 멋진 인테리어에 돈을 먼저 들인 격”이라며 “앞으로 사업 타당성을 재검토해 재정적 부담을 덜고 부가가치를 창출할 수 있는 방향으로 전환하겠다”고 말했다. 그러면서 그는 “지방채를 발행하면서 어떻게 갚을지 계획(로드맵)조차 없는 것은 무책임한 일”고 강조했다.

안전도 강조했다. 지역 사회의 논란이 되는 '청풍교 활용'은 안전을 최우선으로 두고 재검토하겠다는 입장을 밝혔다. 이미 철거 계획이 서 있던 곳을 무리하게 유지∙보수해 확장하는 것은 안전성 측면에서 위험하다는 판단이다.

인수위는 이런 문제를 해결하기 위해 재정 전문가들로 ‘재정 정상화 위원회’ 및 산하 TF를 구성할 계획이다. 또 사업 개편 등의 과정에서 발생할 수 있는 진통을 최소화하기 위해 도민의 의사를 적극적으로 반영할 계획이다.

경제 활성화 자신감도 내비쳤다. 이 위원장은 최근 타 지역 중심의 반도체 클러스터 이슈와 관련해 “충북 지역 역시 소외되지 않도록 대형 투자 프로젝트를 준비 중”이라고 주장했다.