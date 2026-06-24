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서울국제도서전 관람하는 김혜경 여사 [한강로 사진관]

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남정탁 기자 jungtak2@segye.com
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한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.  

 

 

김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제도서전 개막식에 참석했다.

 

김 여사는 이날 열린 서울국제도서전 개막식 축사에서 "2026 서울국제도서전 개막을 진심으로 축하드립니다"며 "올해 도서전 주제는 인간선언이지요. 나이를 불문하고 AI가 주는 답에 의존하게 되는 요즘 질문하는 인간에 대한 고민은 참 시의적절한 주제가 아닐까 생각합니다"라고 말했다. 김 여사는 "이번 도서전 통해 일상 속 독서의 즐거움과 사유하는 인간에 대한 각자의 의미를 발견할 수 있게 되길 기대합니다"고 이야기했다.

 

김 여사는 개막 세리머니와 축하공연을 관람한 뒤 주제 전시를 관람했다. '대통령의 책' 코너 방문한 김 여사는 문재인 전 대통령 추천 도서 코너 들러 '대통령의 독서' 책을 들고 기념촬영을 했다. 주빈국인 프랑스관을 방문해 베르나르 베르베르 작가와 대화를 나누기도 했다. 이야기장수 사인회 코너에서는 정은혜 작가에게 사인을 받았다. 

남정탁 기자

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