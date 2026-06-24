[주목! 이경기] 브라질? 모로코?…파죽지세 일본, 스웨덴전서 운명 갈린다

2026 북중미 월드컵에서 연일 새 역사를 쓰고 있는 일본의 조별리그 최종 순위에 관심이 집중된다. 조 1위냐 2위냐에 따라 32강 상대가 브라질 또는 모로코로 갈릴 수 있어서다.

일본은 26일 오전 8시(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열리는 F조 최종전에서 스웨덴과 맞붙는다.

골 세리머니 하는 우에다 아야세(18번). AP연합

현재 일본의 기세는 파죽지세다. 1차전에서 이번 대회 강력한 우승후보로 꼽히는 네덜란드와 2-2로 비겼고, 2차전에서는 튀니지에 4-0으로 완승했다. 4-0 승리는 역대 아시아 팀 가운데 한 경기 최다 득점 기록이다. 일본은 네덜란드와 승점(4)과 골득실(+4)이 같지만, 다득점에서 밀려 조 2위에 자리하고 있다.

반면 스웨덴은 이번 대회에서 기복이 크다. 1차전에서는 튀니지를 5-1로 대파하며 화력을 과시했지만, 2차전에서 네덜란드에 1-5로 완패해 수비 불안도 노출했다.

조직력에서는 일본, 공격력에서는 스웨덴이 강점을 보여 팽팽한 승부가 예상된다.

일본으로서는 조별리그 최종전이 토너먼트 전체 운명을 가르는 경기가 될 전망이다. 스웨덴과 최소 비기기만 해도 조 2위를 확보하는 일본은 C조 1위와 32강에서 대결한다. C조 1위는 브라질이 될 가능성이 크다.

반면 조 1위로 올라서면 C조 2위와 만난다. 현재로선 모로코가 유력하다. 모로코도 전 대회 4강에 오른 강팀이지만, 객관적 전력상 브라질보다는 수월한 상대로 평가된다. 다만 일본이 조 1위로 올라서려면 스웨덴을 이기고, 동시에 네덜란드가 튀니지와 비기거나 져야 한다. 네덜란드가 튀니지를 이길 경우 일본은 네덜란드보다 더 큰 점수 차로 승리를 거둬야 한다.