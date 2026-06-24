李대통령, 연평도 부대 방문…실탄 사격 및 현장 시찰 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대 포9대대에서 K9A1 자주포에 탑승해 K-6 중기관총 조준을 시연하고 있다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대 포9대대를 방문해 군관계자의 설명을 듣고 있다.

6.25전쟁 발발 76주년을 하루 앞두고 이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대 포9대대를 방문해 서북도서 경계작전 현황을 보고 받고 장병들을 격려했다.

이 대통령은 정동혁 포9대대장으로부터 연평도의 지리적 특성과 부대 현황, 연평해전·연평도 포격전 등 주요 안보 현황을 보고 받았다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평도 평화전망대에서 경계작전 현황보고를 받고 있다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평도 평화전망대에서 망원경을 보고 있다.

이어 중국어선이 NLL 인근 또는 남측 해역까지 진입한 상황에 대해 여러 차례 문제를 제기하며 “선을 넘어와 있는 것을 방치해서는 안 된다”는 취지로 단속 강화 필요성을 언급했다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대를 방문해 화기사격 시연을 참관하고 있다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대에서 K15경기관총 실탄 사격을 하고 있다.

보고 종료 후 이 대통령은 평와전망대에 설치된 쌍안경을 통해 북한 갈도·장재도 일대의 해안포 진지와 해안 지역을 직접 살펴보며 현장 상황을 확인했다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대 포9대대를 방문해 장병들을 격려하고 있다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대 포9대대를 방문해 장병들과 기념촬영을 하고 있다.

이 대통령은 이날 K2C1소총과 K15경기관총 실탄 사격, K9A1 자주포에 탑승해 K-6 중기관총 조준 시연을 하고, 장병들과 함께 식사하며 간담회를 가졌다.