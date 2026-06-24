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미세먼지 노출시 건성 발생·악화…외출 후 피부관리 필요

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구예지 기자 sunrise@segye.com
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미세먼지 노출이 대표적인 만성 염증성 피부질환인 건선의 발생 및 악화에 영향을 주는 것으로 확인됐다. 미세먼지 농도가 높은 날 건선·알레르기 질환자 등은 외출 후 세안·보습 등 피부 관리를 철저히 하는 것이 필요하다.

 

경기 광주시 남한산성 서문 전망대에서 바라본 서울 도심이 뿌옇다.   뉴시스
경기 광주시 남한산성 서문 전망대에서 바라본 서울 도심이 뿌옇다.   뉴시스

질병관리청 국립보건연구원은 24일 국민건강보험공단 자료를 활용해 전국 단위 성인 약 840만명을 대상으로 수행한 아시아 인구 기반의 최대 규모 연구인 ‘대규모 건강 코호트를 활용한 미세먼지 등 대기오염 노출 건강 영향 연구’를 발표했다.

 

건선은 전 세계 인구의 약 2~3%가 앓고 있는 만성 염증성 피부질환으로 유전적 요인뿐만 아니라 생활환경, 면역반응, 대기오염 등 다양한 환경적 요인이 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

 

분석 결과, 장기간 미세먼지에 노출될수록 건선 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다. 연평균 초미세먼지(PM2.5) 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 건선 발생 위험은 약 19% 증가했다. 미세먼지(PM10) 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때는 발생 위험이 약 27% 늘었다.

 

이미 건선을 앓고 있는 환자의 경우, 단기간 미세먼지 농도가 높아질 때 증상이 악화할 위험도 증가했다. 일평균 초미세먼지 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 건선 악화 위험은 약 3% 뛰었고, 미세먼지 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 악화 위험이 약 1% 늘었다.

 

특히 60세 미만, 도시 거주자, 흡연 경험자, 의료 급여 수급자, 알레르기 질환 동반자 등에서 초미세먼지 노출과 건선 발생 간 관련성이 상대적으로 크게 나타났다.

 

김원호 만성질환융복합연구부장은 “이번 연구는 미세먼지 노출 저감이 피부질환 예방·관리 측면에서도 중요하다는 점을 시사한다”며 “미세먼지 농도가 높은 날 건선·알레르기 질환자 등은 외출 후 세안·보습 등 피부 관리를 철저히 하고 증상이 악화할 경우 의료기관을 방문하는 등 건강관리에 유의할 필요가 있다”고 당부했다.

구예지 기자

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