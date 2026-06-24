보라미유, ‘닥터 섬보이’ OST ‘라면 먹고 갈래요?’ 따뜻한 설렘 담았다

가수 보라미유가 ENA 드라마 ‘닥터 섬보이’의 OST를 가창하며 작품의 감성을 더욱 풍성하게 채웠다.

‘닥터 섬보이’의 OST ‘라면 먹고 갈래요?’ 커버. 모스트콘텐츠 제공

보라미유가 가창한 ENA 월화드라마 ‘닥터 섬보이’의 5번째 OST ‘라면 먹고 갈래요?’는 23일 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 정식 발매됐다.

‘라면 먹고 갈래요?’는 보사노바(Bossa Nova) 장르를 기반으로 한 곡으로, 기타를 중심으로 피아노와 베이스, 드럼, 브라스가 어우러진 편안한 사운드가 특징이다. 극 중 도지의(이재욱 분)와 육하리(신예은 분)가 함께 라면을 먹으며 서로를 위로하는 장면에 처음 사용되며 시청자들의 관심을 끌었다.

노랫말에는 일상적인 한마디 속에서 시작되는 설렘과 따뜻한 감정이 담겼다. 여기에 보라미유 특유의 맑은 음색과 섬세한 표현력이 더해져 곡이 지닌 포근한 분위기를 한층 돋보이게 했다.

보라미유 프로필. 쇼파르엔터테인먼트 제공

이번 OST는 다수의 아티스트들과 작업해 온 작곡가 룩원(LOOGONE)과 멜로 메이드(MELO MADE)가 공동으로 참여해 완성도를 높였다. 룩원은 거미, 다비치, 허각, 노을, 먼데이 키즈 등과, 그리고 멜로 메이드는 이예준, 이승철, 슈퍼주니어-K.R.Y., 양요섭 등과 호흡한 것으로 전해진다.

또한 드라마 연출을 맡은 이명우 감독이 직접 작사에 참여해 작품이 전달하고자 하는 감정을 음악 속에 자연스럽게 녹여냈다.

보라미유는 그동안 특유의 청아한 보컬과 감성적인 음악 색깔로 꾸준한 사랑을 받아왔다. 각종 축제와 페스티벌 무대에서 활약해 온 것은 물론, 최근 미니 7집 ‘클로버 #4(clover #4)’를 선보이며 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.