도심 속 피서… 성내천 물놀이장 개장 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물장구를 치며 즐거워하고 있다. 송파구는 여름철 도심 피서지인 성내천 물놀이장을 그늘막과 몽골텐트 등 편의시설을 확충해 오는 8월 31일까지 운영한다고 밝혔다.

2004년 처음 문을 연 성내천 물놀이장은 도심 속 흐르는 물소리와 울창한 나무 그늘이 어우러진 환경에서 피서를 즐길 수 있는 명소다. 물놀이장은 폭 3∼5ｍ의 물길이 160m 이어진다. 수심은 30cm부터 80cm까지 다양해 나이에 맞게 물놀이를 즐길 수 있다. 벽천분수와 워터슬라이드, 워터볼, 무지개 아치 등과 함께 편의시설도 갖췄다. 오는 8월 31일까지 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 이용할 수 있고 반려동물 출입과 자전거·킥보드 통행은 제한된다.

서강석 구청장은 "성내천 물놀이장은 20년 넘게 송파 아이들의 여름을 함께해 온 가족 휴식 공간"이라며 "앞으로도 주민이 일상에서 안심하고 즐길 수 있는 다양한 여가 공간을 마련해 가겠다"고 말했다.