“순국선열 기리자” 현충원 환경미화 봉사 [사회공헌 특집]

GS

GS그룹은 6월 호국보훈의 달을 맞아 계열사별로 다양한 행사 및 활동을 진행하며 순국선열들의 뜻을 받들고 있다. GS 허태수 회장은 평소 “훌륭하고 지속 가능한 기업이 되기 위해서는 국가 경제발전에 기여하는 것은 물론 공정하고 투명한 경영을 기본으로 사회공헌, 동반성장을 위한 다양한 활동을 실천해 나가야 한다”는 기업의 사회적 책임을 강조해 왔다.



GS리테일은 2019년부터 국립현충원 봉사활동을 이어오며 국가유공자 예우와 보훈문화 확산에 힘쓰고 있다. 현충탑에서 순국선열과 호국영령에 대한 묵념으로 시작된 봉사활동은 독립유공자와 임시정부 요인 묘역 순례에 이어 묘역에 안장된 1000여기의 묘비에 태극기를 꽂고 꽃 헌화, 잡초 제거, 쓰레기 수거 등 묘역 정화 및 주변 환경 정비 활동으로 진행하는 활동이다.

GS리테일 임직원이 호국보훈의 달을 맞아 국립서울현충원에서 봉사활동을 진행한 뒤 단체사진을 촬영하고 있다. GS리테일 제공

GS칼텍스는 3·1운동 100주년 및 대한민국 임시정부 수립 100주년을 기념하며 과거 독립운동을 지원했던 그룹 이념에 기반한 ‘독립서체’ 캠페인도 진행했다. ‘독립서체’ 캠페인은 독립운동가 윤봉길, 한용운, 김구, 윤동주, 안중근 5인의 필체를 디지털 폰트로 복원하여 무료 배포한 캠페인이다.



GS글로벌은 지난달 27일 6월 호국보훈의 달을 앞두고 서울 동작구 국립서울현충원을 방문해 순국선열과 호국영령의 희생정신을 기리는 묘역 정화 및 환경미화 봉사활동을 진행했다. 파르나스호텔은 호국보훈의 달을 맞아 파르나스호텔이 위탁 운영 중인 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산에서 6·25 참전유공자 13명을 초청해 감사의 마음을 전하는 브런치 행사를 진행했다.