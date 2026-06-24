‘우리동네 아이케어’ 미래세대 성장 지원 [사회공헌 특집]

이마트

이마트는 부모와 자녀를 아우르는 교육형 사회공헌 활동을 확대하며 미래세대의 건강한 성장과 디지털 역량 강화에 나섰다. 이마트는 ‘우리동네 아이케어’ 여름학기와 디지털 시민의식 교육 프로그램’을 운영하며 오프라인 매장을 지역사회 교육 플랫폼으로 진화시키고 있다.



24일 이마트에 따르면 ‘우리동네 아이케어’는 2022년부터 진행해온 이마트의 대표 사회공헌 프로그램으로 아이들이 정서적으로 안정되고 올바른 가치관을 갖고 성장할 수 있도록 부모를 대상으로 양육 코칭을 제공하는 것이 핵심이다. 급변하는 사회 환경 속에서 부모와 아이가 함께 고민해야 할 가치와 방향성을 제시하는 데 초점을 맞추고 있다.

이마트 ‘우리동네 아이케어’에서 강의 중인 김현철 연세대 교수. 이마트 제공

올해 진행되는 여름학기는 ‘인공지능(AI) 시대, 우리 아이의 진짜 경쟁력은 무엇인가’를 주제로 기획됐다. 빠르게 변화하는 미래 환경 속에서 아이들의 내면 성장과 사고력, 부모의 교육관 정립이 중요해지고 있다는 점을 반영했다.



프로그램은 트레이더스 동탄점을 포함해 중동점과 하남점, 경산점, 둔산점, 연제점, 은평점 등 전국 12개 점포에서 지난달 28일 시작해 8월25일까지 약 3개월간 이어진다.



자녀 대상 체험형 교육 프로그램도 확대한다. 이마트는 ‘로블록스 디지털 시민의식 교육’을 최근 증가하는 디지털 가상세계 환경 속에서 필요한 책임감과 안전 의식을 키우기 위해 기획했다. 해당 프로그램은 글로벌 인기 플랫폼인 로블록스를 활용해 아이들이 자연스럽게 디지털 환경을 이해하고 올바른 이용 습관을 형성하도록 설계됐다. 전국미디어센터 협의회와 협업해 전문성을 높였으며, 트레이더스 동탄점, 스타필드시티 부천점, 이마트 과천점 등 3개 거점에서 운영한다.



이마트 관계자는 “앞으로도 고객과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 다양한 교육형 사회공헌 활동을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.