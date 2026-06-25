[이코노 브리핑] 우리銀·서울시, 청년 금융교육 지원 협약 외

우리은행은 서울시와 업무협약을 체결하고 서울 청년들의 경제·금융 역량 강화를 위한 금융교육 지원에 나선다고 24일 밝혔다. 협약을 통해 우리은행과 서울시는 청년 금융교육 프로그램을 공동 운영하고 관련 콘텐츠를 개발하는 등 다양한 분야에서 협력한다. 우리은행은 전문성과 실무 노하우를 적극 활용해 청년 금융교육의 실효성을 높일 계획이다. 내달부터 서울청년센터와 연계한 금융교육 프로그램을 기획·운영하고, 금융소비자보호 전문인력을 현장 강사로 파견한다.

농협, 사회적 배려 대상자 채권 특별감면

NH농협은행이 기초생활수급자, 장애인, 고령자 등 사회적 배려 대상자가 보유한 3년 경과 특수채권을 대상으로 원금의 최대 90%를 감면하고, 미수이자는 전액 면제하는 특별감면 프로그램을 내달부터 1년간 운영한다. 약 2만6000명이 2006억원 규모의 채무 부담 경감 혜택을 볼 것으로 예상된다.

서학개미, 스페이스X 상장이후 첫 순매도

미국 증시에 투자하는 개인투자자(서학개미)들이 우주기업 스페이스X 주식을 상장 5일 만에 처음으로 순매도했다. 24일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 개인 투자자들은 지난 18일(현지시간) 스페이스X 주식 6227만달러(954억원)어치를 팔아치웠다. 서학 개미의 스페이스X 순매도는 지난 12일 상장 이후 5거래일 만이다.