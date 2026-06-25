홍석영 농업위성센터장 “농림위성 7월 첫 발사… 농업 패러다임 전환” [차 한잔 나누며]

국내 1호 농업·산림 관측용 위성

3일내 전국 농경지 자료수집 가능

AI 활용해 예상 생산량까지 산출

“주요 농산물 수급 대응력 높일 것”

“농림위성은 농업 관측 패러다임을 바꾸는 시작점입니다.”

우리나라 농업 역사상 최초의 농업·산림 관측 전용 위성인 ‘차세대중형위성 4호’(농림위성)가 다음 달 우주로 향한다. 농림위성 발사가 성공적으로 이뤄지면 사람이 직접 눈으로 확인하던 전통적인 농업 관측 방식이 우주에서 수집한 데이터 기반 전수조사 체계로 전환된다. 독자적인 촬영권을 확보할 수 있어 원하는 시기에 원하는 지역의 농작물 재배면적과 생육상황, 생산량 등을 분석할 수도 있다.

홍석영 농업위성센터장은 ‘차세대중형위성 4호’(농림위성)의 5분의 1 크기인 모형 앞에서 “농림위성은 일반 가시광(청·녹·적색) 외에 적색경계·근적외선 밴드를 탑재한 것이 큰 차별점”이라며 “작물의 광합성 상태와 생육 활력을 민감하게 반영할 수 있어 작물 생육 진단, 병해충 이상 탐지, 재배면적 분류, 수량 예측 등에 매우 효과적”이라고 설명했다. 농업위성센터 제공

지난 18일 전북 전주시 농촌진흥청 농업위성센터에서 만난 홍석영 센터장이 “농림위성은 기후위기 시대 선제적인 수급관리와 재해대응 역량을 높이고, 데이터 기반 농정으로의 전환을 의미한다”고 의미를 부여한 것도 이러한 이유에서다. 농림위성을 5분의 1 크기로 축소한 모형 앞에서 설명을 이어간 홍 센터장은 “전자광학 카메라를 탑재한 농림위성은 공간해상도 5m, 관측폭은 120㎞에 달해 3일이면 전국 농경지를 관측할 수 있다”며 “작물이 건강하게 자라고 있는지, 생육이 늦어지진 않는지, 침수나 병해충 피해를 입었는지 등을 주기적으로 확인할 수 있다”고 소개했다.

관측하려는 장소가 구름에 가려져 있거나, 흐린 날씨로 뚜렷하지 않은 데이터를 수시로 보내오기 때문에 원본 데이터를 가공하고 분석하는 게 무엇보다 중요해 인공지능(AI)을 활용할 예정이다. 홍 센터장은 “분석을 위한 많은 모형에 보편적으로 AI가 활용되고, 분류·추정 모형도 AI 기반”이라고 설명했다. 해당 필지가 벼인지 논콩인지 구분하고, 재배면적과 예상 생산량까지 산출할 수 있는 분석 시스템에 AI가 적용돼 있다는 뜻이다.

위성센터는 위성영상과 AI를 활용해 농작물 관측정보 42종을 생산할 계획이다. 홍 센터장은 “벼, 배추, 논콩 등 주요 농작물의 작황 상황을 알 수 있는 정보를 생산해 농산물 수급대응력이 높아질 것”이라며 “지금까지 일부 품목 중심으로 이뤄지던 작황 조사가 위성 기반으로 전환되는 셈”이라고 강조했다.

농림위성을 활용하면 실제 농사를 짓고 있는지, 신청한 작물을 재배하고 있는지, 농지 이용 상태가 바뀌었는지 등도 필지 단위로 확인 가능하다. 지금까지는 조사원이 직접 현장을 방문해 확인해야 했다. 홍 센터장은 “농작물 재배여부 판별, 시설 탐지 등 연중 필지단위 농경지 피복변화 분석으로 정책·직불 이행 점검 효율화를 추진하겠다”고 말했다. 위성센터는 올해 전북도와 세종시를 대상으로 농작물 경작 여부 관측정보를 생산하고, 내년부터는 전국으로 확대할 계획이다.

기후변화로 농업재해가 빈번해지면서 농작물 재해보험 대상 품목도 늘어나고 있는 가운데, 가뭄·홍수·침수·병해충 피해를 위성영상으로 탐지하고 피해 규모를 객관적으로 평가할 수도 있다. 홍 센터장은 “논콩을 심었다고 신청했는데 실제로는 벼를 심었는지, 피해가 얼마나 발생했는지 등을 위성으로 확인할 수 있다”며 “위성정보를 활용하면 농작물 피해 상황을 신속히 탐지할 수 있고, 객관적 평가를 통해 안정적인 생산기반 관리와 농업인의 경영안정 지원도 빨라져 재해위험 관리 역량이 크게 높아질 것”이라고 기대했다.

위성센터는 이미 후속 농림위성 논의도 시작했다. 첫 농림위성 개발에는 10년 이상 걸렸지만, 후속 위성은 국내 기술과 운영 경험이 축적된 만큼 개발 기간을 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 홍 센터장은 “후속 위성은 결국 첫 번째 위성이 얼마나 잘 활용되느냐에 달려 있다”며 “농림위성을 통해 국가 농업 관측 체계를 구축하고, 이를 기반으로 농업과 식량안보 분야의 우주 활용 역량을 계속 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.