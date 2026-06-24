다주택·정보유출 논란… 한성숙 청문회 ‘전운’

野, 결격 사유 꼽아 지명철회 요구

與 “부동산 팔아… 쟁점 거의 제거”

25일부터 이틀간 치열한 공방 예고

한성숙 국무총리 후보자 인사청문회를 앞두고 여야 간 전운이 고조되고 있다. 청문회는 25일부터 26일까지 이틀간 열릴 예정인 가운데, 국민의힘은 다주택 보유 논란과 농지법 위반 의혹, 고가 주택·해외 주식 등 재산 형성 과정, 중소벤처기업부 ‘모두의창업’ 개인정보 유출 책임 등을 부각하며 임명 철회를 요구하고 있다. 반면 더불어민주당은 “불필요한 흠집 내기”라며 적극 방어에 나섰다.

한성숙 국무총리 후보자가 24일 서울 종로구 통의동 금융감독연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합

인사청문특별위원회 야당 간사인 국민의힘 강승규 의원과 김희정·조정훈·김선교 의원은 한 후보자 인사청문회를 하루 앞둔 24일 국회에서 기자회견을 열고 한 후보자의 농지법 위반과 거짓 해명 의혹을 제기했다. 이들은 “양평군은 현장 점검을 통해 한 후보자 소유 농지에 불법으로 설치된 정자와 관상수, 잔디를 확인해 지난해 8월29일까지 원상 복구 명령을 내렸다”며 “한 후보자는 최근까지도 원상 복구하지 않은 채 방치하다가 지난 21일 불법 건축물인 정자만 부랴부랴 철거했다”고 주장했다. 그러면서 “인사청문회를 인식한 뒤늦은 면피성 조치”라고 비판했다.



국민의힘은 한 후보의 부동산 문제를 가장 큰 결격 사유로 보고 검증에 열을 올리고 있다. 한 후보자는 서울 잠실 아파트, 역삼동 오피스텔, 삼청동 주택, 경기 양평 전원주택 등을 보유한 다주택자였지만, 최근 삼청동 주택을 뺀 3채를 처분하고 차익 일부도 기부했다. 국민의힘은 이재명 대통령이 지난 4월 ‘용지를 복사하는 직원조차 다주택자여서는 안 된다’며 부동산 정책 결정 과정에서 다주택자 공무원 배제 원칙을 강조했던 만큼 국민의힘은 이 대통령이 직접 한 후보자 지명을 철회해야 한다는 입장이다.

한성숙 국무총리 후보자 인사청문특별위원회 야당 간사인 국민의힘 강승규 의원과 위원인 같은 당 김희정·김선교·조정훈 의원이 24일 국회 소통관에서 한 후보자의 자료 제출이 부실하다며 이를 규탄하며 자료 제출을 촉구하고 있다. 연합

가족 간 헐값 임대와 편법 증여 의혹, 테슬라, 애플 등 20억원 상당의 해외 주식 및 가상자산 보유에 대한 적절성 논란도 제기됐다. 한 후보자는 지난 22일 중소벤처기업부 ‘모두의 창업’ 프로젝트 정보 유출 사고에 대해 직접 사과했다. 한 후보자가 중소벤처기업부 장관 재직 시절 중기부 프로젝트에서 약 5000명의 개인정보와 창업 아이디어가 유출된 사고다.



민주당은 한 후보자에게 낙마할 만한 결격 사유가 없다는 입장이다. 특히 이번 청문회가 이재명정부 2기 내각의 첫 관문이라는 상징성을 감안해 야당 공세를 적극 방어할 방침이다. 인사청문특위 소속 민주당 박선원 의원은 이날 CBS 라디오 인터뷰에서 “한 후보자는 부동산을 다 팔았고, 어떤 것은 빨리 팔아야 되니까 헐값에 팔아 손해도 보면서 쟁점을 거의 다 제거한 상태”라며 “이재명정부의 중요한 집권 기간에 국정의 중요한 역할을 맡는 데 문제가 없을 것이라고 확신한다”고 말했다.