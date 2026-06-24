“당대표 러닝메이트 내가 적임자”… 최고위원도 ‘진영간 수싸움’ 가열 [정청래 당대표 사임]

친청, 이성윤·한민수·최민희 거론

친명, 박선원 ‘1호 출사표’ 던져

이건태·정진욱·김용 등도 저울질



현 최고위원은 잇단 불출마 선언

주도권 확보 위한 지원사격 나서

8·17 더불어민주당 전국당원대회(전당대회)를 앞두고 당권 경쟁이 달아오르면서, 당대표와 함께 차기 지도부를 구성할 최고위원 선거도 계파 대리전 양상으로 번지고 있다. 차기 지도부가 2028년 총선 공천 과정에 적잖은 영향력을 행사할 수 있는 만큼, 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계 모두 지도부 내 우군 확보에 사활을 거는 분위기다. 이번 전당대회에서 계파 간 충돌이 노골화할 경우, 당내 주도권 다툼을 넘어 여권 분열의 촉매가 될 수 있다는 우려도 나온다.

이성윤 더불어민주당 의원(왼쪽), 한민수 의원

◆당 대표와 ‘러닝메이트’ 구도



정청래 전 대표가 24일 연임 도전을 공식화한 가운데 ‘친명(친이재명) 연대’를 내세운 김민석 국무총리와 송영길 전 대표의 출마 선언도 임박하면서, 이달 중 최고위원 출마 선언도 줄을 이을 것으로 보인다.



당대표 입장에서는 9명으로 구성되는 지도부를 우호적인 인사로 채우는 것이 당 장악력을 높이는 데 유리하다. 당헌상 지도부 과반이 궐위될 경우 지도체제가 붕괴돼 비상대책위원회 체제로 전환될 수 있는 만큼, 지도부 내 세력 구도는 차기 당권의 안정성과도 직결된다. 게다가 차기 지도부는 2028년 국회의원 총선거 공천권과도 직결된다. 이에 당대표 후보와 최고위원 후보들이 짝을 이루는 이른바 ‘러닝메이트’식 선거 운동이 전개될 가능성이 크다.



친청계 대표 주자로는 ‘정청래호’에서 호흡을 맞춘 이성윤 최고위원과 정 전 대표 시절 비서실장을 지낸 한민수 의원이 거론된다. 검찰·언론·사법 개혁 등 강성 지지층의 호응이 큰 의제를 정 전 대표와 함께 전면에 내세워온 최민희 의원의 출마도 유력하게 점쳐진다.

박선원 더불어민주당 의원이 24일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마 선언을 하고 있다. 뉴시스

친명계에서는 박선원 의원이 이날 가장 먼저 출사표를 던졌다. 김승원·민병덕·박성준·이건태·이정헌·정준호·정진욱 의원도 출마를 저울질하고 있다. 이재명 대통령의 측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장도 앞서 최고위원 출마와 관련해 “긍정적으로 생각하고 있다”고 밝힌 바 있다. 친명계 인사들의 출마가 잇따를 경우 지역 안배 등을 고려한 내부 교통정리가 이뤄질 가능성도 거론된다.



이 밖에 송영길 의원과 가까운 김영호 의원, 계파색이 옅은 백혜련 의원의 출마 가능성도 제기된다. 청년 주자로는 정민철 민주당 정책위 부의장이 최고위원 출마를 선언했다.

◆친명 “선장 둘 불가” vs 친청 “공상 소설”



당권 경쟁이 본격화하면서 계파 간 신경전도 한층 격화하고 있다. 최고위원 보궐선거를 통해 지도부에 입성한 친명계 강득구·황명선 최고위원은 불출마를 선언하며 ‘선거 패배 책임론’을 거듭 제기했다. 이에 맞서 친청계 최고위원들은 정 전 대표가 전면에 내세운 ‘보완수사권 전면 폐지’에 힘을 싣는 등 지원 사격에 나섰다.

강득구 더불어민주당 의원. 뉴스1

김 총리 측근인 강 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “이번 지방선거 결과에 책임을 지고 차기 최고위원 선거에 출마하지 않겠다”고 말했다. 앞서 황 최고위원 역시 “압도적으로 이겨야 할 선거에서 승리하지 못하고, 실패한 지도부의 한 사람으로서 출마하지 않는 것이 당원에 대한 도리”라며 불출마를 선언했다. 강원 등 일부 지역 승리를 근거로 지방선거 성과를 강조해온 정 전 대표와 달리, 친명계 일각에선 선거 결과에 대한 책임론을 꾸준히 제기해왔다. 이들의 불출마 선언 역시 이 같은 문제의식을 재차 드러낸 것으로 풀이된다. 강 최고위원은 “민주당은 이재명정부와 한 배를 타고 있다. 배의 선장이 둘일 수 없다”고도 꼬집었다.



친청계인 문정복 최고위원은 정 전 대표가 사퇴 의사를 밝히기 직전 “이재명 대통령은 대한민국호의 선장이시고, 민주당호의 선장은 정청래 당대표”라며 반박에 나섰다. 최 의원도 페이스북에 “두 개의 태양 불가론, 배 선장 두 명 불가론은 그분 둘의 공상 권력소설 속 마타도어에 불과하다”고 적었다. 강 최고위원의 발언을 겨냥한 것으로 풀이된다.



이 최고위원 역시 검찰개혁 이슈를 전면에 내세우며 정 전 대표에게 힘을 실었다. 이 최고위원은 “검찰개혁 완수는 우리 민주당의 정신이고 노무현·김대중·문재인·이재명 정부를 탄생시킨 민주당 당원들의 핵심 요구”라며 “검찰개혁 골든타임이 100일밖에 남지 않았다. 검찰개혁 너무 늦은 것 아니냐”라고 정부를 정면 비판했다. 총리직 사퇴 의사를 밝힌 후 당권 도전에 나선 김 총리를 겨냥한 발언으로 해석된다.